Sevgili Kova, bu hafta meydana gelecek olan tam Ay tutulması, finansal dünyanda kadersel bir dönüşüm başlatıyor. Tabii bir yandan da Mars'ın burcuna girişiyle birlikte, hedeflerine doğru yol alırken hızını daha da artırıyor. Kariyerinde kendini değerlendireceğin ve büyük bir kazanç kapısını aralayacağın heyecan verici bir haftaya giriyorsun. Şimdi, rakiplerini geride bırakmak için her zamankinden daha cesur ve iddialı olmalısın!

Ama bir yandan da dikkatli olman şart: Zira, tutulmanın enerjisi altında gerçekleşen Merkür retrosu, iletişimde yaşanabilecek bir aksaklığın kariyerindeki bir anlaşmayı tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor. Bu hafta, yanlış bir sözcük veya hatalı bir mesajın, büyük bir projeyi başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyanık olman gerekiyor. Stratejik sessizliğini koruyarak ve adımlarını dikkatli bir şekilde planlayarak ilerlemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın etkisiyle Venüs ve Neptün'ün büyülü birlikteliği, sosyal çevrenden biriyle aranda beklenmedik bir çekim oluşturabilir. Eğer bekarsan, bir arkadaşlık ilişkisinin aniden tutkulu bir aşka dönüşmesine şahit olabilirsin. Tabii aradığın aşkı sosyal mecralarda ve arkadaşlık uygulamalarında da bulabilirsin. Elbette güveneceğin kişiyi bulman zor ama imkansız görünmüyor bu hafta! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...