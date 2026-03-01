onedio
2 Mart - 8 Mart Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta meydana gelecek olan tam Ay tutulması, finansal dünyanda kadersel bir dönüşüm başlatıyor. Tabii bir yandan da Mars'ın burcuna girişiyle birlikte, hedeflerine doğru yol alırken hızını daha da artırıyor. Kariyerinde kendini değerlendireceğin ve büyük bir kazanç kapısını aralayacağın heyecan verici bir haftaya giriyorsun. Şimdi, rakiplerini geride bırakmak için her zamankinden daha cesur ve iddialı olmalısın! 

Ama bir yandan da dikkatli olman şart: Zira, tutulmanın enerjisi altında gerçekleşen Merkür retrosu, iletişimde yaşanabilecek bir aksaklığın kariyerindeki bir anlaşmayı tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor. Bu hafta, yanlış bir sözcük veya hatalı bir mesajın, büyük bir projeyi başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyanık olman gerekiyor. Stratejik sessizliğini koruyarak ve adımlarını dikkatli bir şekilde planlayarak ilerlemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın etkisiyle Venüs ve Neptün'ün büyülü birlikteliği, sosyal çevrenden biriyle aranda beklenmedik bir çekim oluşturabilir. Eğer bekarsan, bir arkadaşlık ilişkisinin aniden tutkulu bir aşka dönüşmesine şahit olabilirsin. Tabii aradığın aşkı sosyal mecralarda ve arkadaşlık uygulamalarında da bulabilirsin. Elbette güveneceğin kişiyi bulman zor ama imkansız görünmüyor bu hafta! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Astroloji Editörü
