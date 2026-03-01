Sevgili Kova, bugünün astrolojik durumu, sağlık ve iyileşme üzerine biraz daha odaklanman gerektiğini gösteriyor. Başak burcundaki Ay tutulması, vücudunun boşaltım sistemi ve genel arınma süreçleri üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu durum, vücudunda biriken ödemlerin atılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, bugün doğal detoks yöntemlerine yönelmek için mükemmel bir gün olabilir.

Merkür retrosunun hala devam ettiği bu dönemde, yarım bıraktığın bir tedaviyi tamamlamak veya tahlillerini güncellemek de bu haftanın sana vereceği en büyük sağlık hediyesi olabilir. Bu, sağlığına daha fazla önem vermen ve kendini daha iyi hissetmen için harika bir fırsat! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…