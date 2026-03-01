onedio


Kova Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Mart - 8 Mart haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünün astrolojik durumu, sağlık ve iyileşme üzerine biraz daha odaklanman gerektiğini gösteriyor. Başak burcundaki Ay tutulması, vücudunun boşaltım sistemi ve genel arınma süreçleri üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu durum, vücudunda biriken ödemlerin atılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, bugün doğal detoks yöntemlerine yönelmek için mükemmel bir gün olabilir.

Merkür retrosunun hala devam ettiği bu dönemde, yarım bıraktığın bir tedaviyi tamamlamak veya tahlillerini güncellemek de bu haftanın sana vereceği en büyük sağlık hediyesi olabilir. Bu, sağlığına daha fazla önem vermen ve kendini daha iyi hissetmen için harika bir fırsat! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

