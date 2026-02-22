onedio
23 Şubat - 1 Mart Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Şubat - 1 Mart haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için adeta bir iletişim maratonu olacak. İş hayatından sosyal çevrene, arkadaşlarından ailenin kıymetli üyelerine kadar herkesle yapacağın konuşmalar, adeta hayatının senaryosunu yazacak. Ancak haftanın sonuna doğru, Mars ve Uranüs'ün dansı senin için ani bir fikir değişikliğine veya belki de hayatında yeni bir yön belirlemene yol açabilir. Bu, özellikle teknoloji, medya ya da ekip işleriyle ilgili bir gelişmeyle bağlantılı olabilir. Kim bilir, belki de yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayacaksın veya belki de var olan bir projede hızlı bir ilerleme kaydedeceksin.

Hafta ortasında mı? Sana heyecan veren planları yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissedeceksin. Şimdi bir şeyleri ertelemek zorunda kalacağın anlamına geliyor. Ancak unutma ki bazen ertelemek kayıp değil, tam aksine kazanç olabilir. Belki de bu ekstra zaman, senin için daha iyi bir sonuç elde etmene yardımcı olacak. Belki de bu duraklama, hayatının en iyi kararlarını vermen için gereken fırsat olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
