Oscar’dan Önce “En Kötüler” Açıklandı! Altın Ahududu Ödülleri Sahiplerini Buldu

“War of the Worlds” gecenin en kötü filmi seçilirken, aynı kategoride aday gösterilen “The Electric State”, “Hurry Up Tomorrow”, “Star Trek: Section 31” ve Disney’in canlı aksiyon uyarlaması “Snow White” da Razzie listesinde yer alan diğer yapımlar oldu.

Altın Ahududu Ödülleri’nde bu yılın en çok konuşulan yapımı “War of the Worlds” oldu. Film yalnızca “En Kötü Film” ödülünü almakla kalmadı, aynı zamanda en kötü yönetmen ve en kötü senaryo kategorilerinde de ödül kazandı.

Filmin yönetmeni Rich Lee, Razzie’de “En Kötü Yönetmen” seçilirken, senaryoyu kaleme alan Kenny Golde ve Marc Hyman da “En Kötü Senaryo” ödülünün sahibi oldu. Böylece yapım gecenin en çok ödül alan filmi olarak dikkat çekti.