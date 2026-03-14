Oscar’dan Önce “En Kötüler” Açıklandı! Altın Ahududu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2026 - 23:42 Son Güncelleme: 14.03.2026 - 23:48

Sinema dünyasında yılın en iyilerinin ödüllendirileceği Oscar Ödülleri'nden hemen önce verilen Altın Ahududu Ödülleri (Razzie Awards) sahiplerini buldu. Hollywood’un en kötü film ve performanslarını “ti’ye alarak” ödüllendiren Razzie’ler bu yıl da oldukça konuşulacak sonuçlara sahne oldu. İşte 2026 Razzie Ödülleri’nde “yılın en kötüsü” seçilen yapımlar ve oyuncular…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Scarlet Rose Stallone
Oyuncu

Scarlet Rose Stallone

Reklam

Yılın en kötü filmi “War of the Worlds” seçildi.

“War of the Worlds” gecenin en kötü filmi seçilirken, aynı kategoride aday gösterilen “The Electric State”, “Hurry Up Tomorrow”, “Star Trek: Section 31” ve Disney’in canlı aksiyon uyarlaması “Snow White” da Razzie listesinde yer alan diğer yapımlar oldu.

Altın Ahududu Ödülleri’nde bu yılın en çok konuşulan yapımı “War of the Worlds” oldu. Film yalnızca “En Kötü Film” ödülünü almakla kalmadı, aynı zamanda en kötü yönetmen ve en kötü senaryo kategorilerinde de ödül kazandı.

Filmin yönetmeni Rich Lee, Razzie’de “En Kötü Yönetmen” seçilirken, senaryoyu kaleme alan Kenny Golde ve Marc Hyman da “En Kötü Senaryo” ödülünün sahibi oldu. Böylece yapım gecenin en çok ödül alan filmi olarak dikkat çekti.

Razzie Ödülleri’nde oyunculuk kategorilerinde de sürpriz sayılabilecek sonuçlar ortaya çıktı.

Ice Cube, “War of the Worlds” filmindeki performansıyla En Kötü Erkek Oyuncu seçildi.

Rebel Wilson, aksiyon komedisi “Bride Hard” ile En Kötü Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Yardımcı oyuncu kategorilerinde ise Scarlet Rose Stallone, “Gunslingers” filmindeki performansıyla En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.

En dikkat çeken sonuçlardan biri ise “Snow White” filmindeki yedi yapay cücenin, “En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü alması oldu.

Altın Ahududu Ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar öncesi sinema dünyasında tartışmalı bir gündem yaratmayı başardı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
