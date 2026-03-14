98. Oscar Ödül Töreni Ne Zaman, Nereden İzlenir, Adaylar Kim?

Elif Sude Yenidoğan
14.03.2026 - 15:10 Son Güncelleme: 14.03.2026 - 15:20

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. 98. Oscar Ödül Töreni’nin ne zaman yapılacağı ve hangi platformdan izlenebileceği merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok film ve oyuncu farklı kategorilerde aday gösterildi. Tören öncesinde adaylar, yayın detayları ve ödül gecesine dair bilgiler gündeme gelmeye başladı. 

İşte 98. Oscar Ödül Töreni hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

98. Oscar Ödül Töreni Ne Zaman?

98. Oscar Ödül Töreni, 15 Mart 2026 Pazar akşamı ABD’de gerçekleştirilecek. Türkiye’deki izleyiciler ise töreni 16 Mart Pazartesi günü sabaha karşı takip edebilecek. Sinema dünyasının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, Türkiye saatiyle 02.00’de başlayacak. Bu yılki törenin sunuculuğunu ünlü komedyen ve talk-show sunucusu Conan O’Brien üstlenecek. Hollywood’un en önemli isimlerinin katılacağı gecede yılın en başarılı film ve oyuncuları ödüllerine kavuşacak.

98. Oscar Ödül Töreni Nereden İzlenir?

Oscar Ödül Töreni Türkiye’de canlı olarak Disney+ üzerinden izlenebilecek. 15 Mart Pazar gecesini 16 Mart Pazartesi’ye bağlayan gece, Türkiye saatiyle 02.00’den itibaren tören platformda canlı yayınlanacak. 

Canlı yayını kaçıran izleyiciler içinse törenin tekrar yayını da planlandı. Oscar gecesinin Türkçe çevirili tekrar yayını 17 Mart Salı günü NOW kanalında ekrana gelecek.

98. Oscar Ödül Töreni Adayları Kim?

En İyi Film

  • Bugonia

  • F1: The Movie

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Muhteşem Marty / Marty Supreme

  • Savaş Ütüne Savaş / One Battle After Another

  • Gizli Ajan / O Agente Secreto

  • Manevi Değer / Affeksjonsverdi

En İyi Kadın Oyuncu

  • Jessie Buckley (Hamnet)

  • Rose Byrne (Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim / If I Had Legs I’d Kick You)

  • Kate Hudson (Kalpten Söylenen Bir Şarkı / Song Sung Blue)

  • Renate Reinsve (Manevi Değer / Affeksjonsverdi)

  • Emma Stone (Bugonia)

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Elle Fanning (Manevi Değer / Affeksjonsverdi)

  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Manevi Değer / Affeksjonsverdi)

  • Amy Madigan (Silahlar / Weapons)

  • Wunmi Mosaku (Günahkârlar / Sinners)

  • Teyana Taylor (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Benicio Del Toro (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Jacob Elordi (Frankenstein)

  • Delroy Lindo (Günahkârlar / Sinners)

  • Sean Penn (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Stellan Skarsgård (Manevi Değer / Affeksjonsverdi)

En İyi Özgün Senaryo

  • Robert Kaplow (Mavi Ay / Blue Moon)

  • Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian (Görünmez Kaza / Yek tasadef sadeh)

  • Josh Safdie, Ronald Bronstein (Muhteşem Marty / Marty Supreme)

  • Joachim Trier, Eskil Vogt (Manevi Değer / Affeksjonsverdi)

  • Ryan Coogler (Günahkâlar / Sinners)

En İyi Uyarlama Senaryo

  • Will Tracy (Bugonia)

  • Guillermo del Toro (Frankenstein)

  • Maggie O’Farrell, Chloé Zhao (Hamnet)

  • Paul Thomas Anderson (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Clint Bentley, Greg Kwedar (Tren Düşleri / Train Dreams)

En İyi Uluslararası Film

  • Görünmez Kaza / Yek tasadef sadeh

  • Gizli Ajan / O Agente Secreto

  • Sırat / Sirât

  • Manevi Değer / Affeksjonsverdi)

  • Hind Rajab’ın Sesi / Sawt Hind Rajab

  • Günahkârlar / Sinners

  • Tren Düşleri / Train Dreams

En İyi Yönetmen

  • Chloé Zhao (Hamnet)

  • Josh Safdie (Muhteşem Marty / Marty Supreme)

  • Paul Thomas Anderson (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Joachim Trier (Manevi Değer / Affeksjonsverdi)

  • Ryan Coogler (Günahkârlar / Sinners)

En İyi Animasyon

  • Arco

  • Elio

  • KPop Demon Hunters

  • Little Amélie or the Character of Rain

  • Zootopia 2

En İyi Belgesel

  • The Alabama Solution

  • Come See Me in the Good Light

  • Cutting Through Rocks

  • Mr. Nobody Against Putin

  • The Perfect Neighbor

En İyi Görüntü Yönetimi

  • Dan Laustsen (Frankenstein)

  • Darius Khondji (Muhteşem Marty / Marty Supreme)

  • Michael Bauman (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Autumn Durald Arkapaw (Günahkârlar / Sinners)

  • Adolpho Veloso (Tren Düşleri / Train Dreams)

En İyi Kurgu

  • Stephen Mirrione (F1: The Movie)

  • Ronald Bronstein, Josh Safdie (Muhteşem Marty / Marty Supreme)

  • Andy Jurgensen (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Olivier Bugge Coutté (Manevi Değer / Affeksjonsverdi)

  • Michael P. Shawver (Günahkârlar / Sinners)

En İyi Kostüm Tasarımı

  • Deborah L. Scott (Avatar: Ateş ve Kül / Avatar: Fire and Ash)

  • Kate Hawley (Frankenstein)

  • Malgosia Turzanska (Hamnet)

  • Miyako Bellizzi (Muhteşem Marty / Marty Supreme)

  • Ruth E. Carter (Günahkârlar / Sinners)

En İyi Saç ve Makyaj

  • Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel (Frankenstein)

  • Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu (Kokuho)

  • Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry (Günahkârlar / Sinners)

  • Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein (Dövüş Efsanesi / The Smashing Machine)

  • Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg (Çirkin Üvey Kardeş / The Ugly Stepsister)

En İyi Film Müziği

  • Jerskin Fendrix (Bugonia)

  • Alexandre Desplat (Frankenstein)

  • Max Richter (Hamnet)

  • Jonny Greenwood (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Ludwig Göransson (Günahkârlar / Sinners)

En İyi Özgün Şarkı

  • “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

  • “Golden” (KPop Demon Hunters)

  • “I Lied To You” (Günahkârlar / Sinners)

  • “Sweet Dreams Of Joy” (Viva Verdi!)

  • “Train Dreams” (Tren Düşleri / Train Dreams)

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

  • Tamara Deverell, Shane Vieau (Frankenstein)

  • Fiona Crombie, Alice Felton (Hamnet)

  • Jack Fisk, Adam Willis (Muhteşem Marty / Marty Supreme)

  • Florencia Martin, Anthony Carlino (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Hannah Beachler, Monique Champagne (Günahkârlar / Sinners)

En İyi Ses

  • Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendolyn Yates Whittle (F1: The Movie)

  • Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile, Brad Zoern (Frankenstein)

  • José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor (Savaş Üstüne Savaş / One Battle After Another)

  • Steve Boeddeker, Benny Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Chris Welcker (Günahkârlar / Sinners)

  • Laia Casanovas, Yasmina Praderas, Amanda Villavieja (Sırat /Sirât)

En İyi Görsel Efekt

  • Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon, Joe Letteri (Avatar: Ateş ve Kül / Avatar: Fire and Ash)

  • Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson, Ryan Tudhope (F1: The Movie)

  • Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould, David Vickery (Jurassic World: Yeniden Doğuş / Jurassic World Rebirth)

  • Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin, Charlie Noble, David Zaretti (The Lost Bus)

  • Donnie Dean, Espen Nordahl, Michael Ralla, Guido Wolter (Günahkârlar / Sinners)

En İyi Kısa Film

  • Butcher’s Stain

  • A Friend of Dorothy

  • Jane Austen’s Period Drama

  • The Singers

  • Two People Exchanging Saliva

En İyi Kısa Film (Belgesel)

  • All the Empty Rooms

  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

  • Children No More: “Were and Are Gone”

  • The Devil Is Busy

  • Perfectly a Strangeness

En İyi Kısa Film (Animasyon)

  • Butterfly

  • Forevergreen

  • The Girl Who Cried Pearls

  • Retirement Plan

  • The Three Sisters

Elif Sude Yenidoğan
