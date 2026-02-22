onedio
23 Şubat - 1 Mart Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sürprizlerle dolu bir hafta seni bekliyor. Haftanın ilk günlerinde, aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs'ün enerjisiyle dolup taşabilirsin. Bu enerji, partnerinden ya da flörtünden gelecek olan tatlı jestler ve ince dokunuşlarla hayatına neşe katabilir. Belki bir çiçek, belki bir mesaj, belki de sürpriz bir akşam yemeği... Kim bilir? Ama bir şey kesin ki, bu hafta seni biraz şımartacaklar. Çünkü sen buna değersin!

Görünen o ki bu hafta senin haftan olacak. İlgi odağı, özenilen, beğenilen kişi sen olabilirsin. Tüm gözlerin üzerinde olduğunu düşün ve bu durumdan keyif al. Kendini özel hisset. Ayrıca hafta boyunca sevgiden ve ilgiden güç al! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

