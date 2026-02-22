Sevgili Kova, sürprizlerle dolu bir hafta seni bekliyor. Haftanın ilk günlerinde, aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs'ün enerjisiyle dolup taşabilirsin. Bu enerji, partnerinden ya da flörtünden gelecek olan tatlı jestler ve ince dokunuşlarla hayatına neşe katabilir. Belki bir çiçek, belki bir mesaj, belki de sürpriz bir akşam yemeği... Kim bilir? Ama bir şey kesin ki, bu hafta seni biraz şımartacaklar. Çünkü sen buna değersin!

Görünen o ki bu hafta senin haftan olacak. İlgi odağı, özenilen, beğenilen kişi sen olabilirsin. Tüm gözlerin üzerinde olduğunu düşün ve bu durumdan keyif al. Kendini özel hisset. Ayrıca hafta boyunca sevgiden ve ilgiden güç al! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…