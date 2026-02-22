onedio
Koç Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta sonuna doğru gökyüzünde meydana gelecek Merkür ve Venüs kavuşumu, iletişim konusunda seni oldukça rahatlatacak. Belki de içten içe uzun zamandır söylemek isteyip de bir türlü cesaret edemediğin bir duygunu, bu hafta sonu ifade etme fırsatı bulabilirsin. Ya da belki de bir süredir yarım kalan, tamamlanmayı bekleyen bir konuşman varsa, bu dönemde tamamlama şansın olacak.

Bu süreçte en önemli nokta, büyük ve gösterişli jestler yapmak değil; tam tersine, doğru kelimeyi, doğru zamanda ve doğru yerde kullanmak olacak. Tam da bu noktada, aşk hayatında küçük ama anlamlı adımların, büyük ve etkileyici sonuçlar doğurabileceğini unutma.

Söz konusu aşk olduğunda her zamankinden daha dikkatli ve hassas olman gerektiğini de söylemeden geçmeyelim! Sevdiklerine karşı daha anlayışlı ve sabırlı olman, bu dönemi daha huzurlu ve keyifli geçirmene yardımcı olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

