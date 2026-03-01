Sevgili Kova, bu hafta Başak burcundaki tam Ay tutulması, para konularında kadersel bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Bu da yetmezmiş gibi, Mars'ın burcuna girişi de enerjini ve hızını artırarak hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemen için sana ekstra bir güç veriyor. Kendini değerlendireceğin, yeteneklerini ve becerilerini gözden geçireceğin bir sürece giriyorsun. İşte tam da bu noktada, rakiplerini geride bırakmak için cesaretini ve iddianı ortaya koyma zamanı geliyor.

Ancak, her ne kadar heyecan verici bir dönemde olsan da, dikkatli olman gereken bazı noktalar da var. Tutulmanın enerjisi altında etkisini sürdüren Merkür retrosu, iletişimde yaşanabilecek bir aksaklığın, kariyerindeki bir anlaşmayı tehlikeye atabileceği konusunda seni uyarıyor. Bu hafta, bir yanlış sözcük seçimi veya hatalı bir mesaj, büyük bir projeyi başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden, stratejik sessizliğini koruyarak dikkatli adımlar at! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…