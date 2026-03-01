onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Mart - 8 Mart haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Başak burcundaki tam Ay tutulması, para konularında kadersel bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Bu da yetmezmiş gibi, Mars'ın burcuna girişi de enerjini ve hızını artırarak hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemen için sana ekstra bir güç veriyor. Kendini değerlendireceğin, yeteneklerini ve becerilerini gözden geçireceğin bir sürece giriyorsun. İşte tam da bu noktada, rakiplerini geride bırakmak için cesaretini ve iddianı ortaya koyma zamanı geliyor.

Ancak, her ne kadar heyecan verici bir dönemde olsan da, dikkatli olman gereken bazı noktalar da var. Tutulmanın enerjisi altında etkisini sürdüren Merkür retrosu, iletişimde yaşanabilecek bir aksaklığın, kariyerindeki bir anlaşmayı tehlikeye atabileceği konusunda seni uyarıyor. Bu hafta, bir yanlış sözcük seçimi veya hatalı bir mesaj, büyük bir projeyi başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden, stratejik sessizliğini koruyarak dikkatli adımlar at! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

