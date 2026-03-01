onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Mart - 8 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında ilginç ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Gökyüzünün büyülü ikilisi Venüs ve Neptün, tutulmanın etkisi altında senin için romantik bir dönem başlatıyor. Bu dönemde, sosyal çevrenden bir kişiye karşı beklenmedik bir çekim hissi duyabilirsin. Bu, belki de uzun zamandır arkadaş olduğun biri olabilir. İşte bu noktada, arkadaşlık ilişkisinin aniden tutkulu bir aşka dönüşmesine şahit olabilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta sosyal mecralar ve arkadaşlık uygulamaları senin için kısmetli olabilir. Bu platformlarda, belki de aradığın aşkı bulabilirsin. Elbette, bu süreçte güveneceğin bir kişi bulmak zor olabilir. Ancak bu hafta, zor görünen bu durumun imkansız olmadığını göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Kova burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın