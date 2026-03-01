Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında ilginç ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Gökyüzünün büyülü ikilisi Venüs ve Neptün, tutulmanın etkisi altında senin için romantik bir dönem başlatıyor. Bu dönemde, sosyal çevrenden bir kişiye karşı beklenmedik bir çekim hissi duyabilirsin. Bu, belki de uzun zamandır arkadaş olduğun biri olabilir. İşte bu noktada, arkadaşlık ilişkisinin aniden tutkulu bir aşka dönüşmesine şahit olabilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta sosyal mecralar ve arkadaşlık uygulamaları senin için kısmetli olabilir. Bu platformlarda, belki de aradığın aşkı bulabilirsin. Elbette, bu süreçte güveneceğin bir kişi bulmak zor olabilir. Ancak bu hafta, zor görünen bu durumun imkansız olmadığını göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…