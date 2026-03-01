Sevgili Koç, bu hafta nasıl olduğunu anlamadan ve hızlı geçecek. 3 Mart'ta gerçekleşen Ay tutulması, iş hayatında yeni bir dönemin kapısını sana sonuna kadar açıyor. Bu tutulma, adeta bir bahar temizliği gibi iş hayatında gereksiz ne varsa bir bir ortadan kaldırıp yerine taze ve yenilikçi fikirler getiriyor.

Aynı zamanda Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte kariyerinde adeta bir yıldız gibi parlamaya başlıyorsun. İşte şimdi başarma arzun tavan yapacak ve önündeki tüm engelleri birer birer yıkıp geçeceksin. Bu enerjiyle birlikte, belki de kadersel bir iş teklifi veya uzun süredir beklediğin o terfi haberi de kapını her an çalabilir.

Tutulmanın getirdiği bu güçlenme enerjisi ise pazar günü itibarıyla bugüne dek yarım bıraktığın ne varsa, ustalık eserine dönüştürmek için eşsiz bir fırsat. Stratejik adımların ve disiplinli duruşun ise hafta bitmeden seni zirveye taşıyacak gibi görünüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…