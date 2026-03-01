onedio
2 Mart - 8 Mart Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

2 - 8 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

01.03.2026

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Mart - 8 Mart haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta nasıl olduğunu anlamadan ve hızlı geçecek. 3 Mart'ta gerçekleşen Ay tutulması, iş hayatında yeni bir dönemin kapısını sana sonuna kadar açıyor. Bu tutulma, adeta bir bahar temizliği gibi iş hayatında gereksiz ne varsa bir bir ortadan kaldırıp yerine taze ve yenilikçi fikirler getiriyor.

Aynı zamanda Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte kariyerinde adeta bir yıldız gibi parlamaya başlıyorsun. İşte şimdi başarma arzun tavan yapacak ve önündeki tüm engelleri birer birer yıkıp geçeceksin. Bu enerjiyle birlikte, belki de kadersel bir iş teklifi veya uzun süredir beklediğin o terfi haberi de kapını her an çalabilir.

Tutulmanın getirdiği bu güçlenme enerjisi ise pazar günü itibarıyla bugüne dek yarım bıraktığın ne varsa, ustalık eserine dönüştürmek için eşsiz bir fırsat. Stratejik adımların ve disiplinli duruşun ise hafta bitmeden seni zirveye taşıyacak gibi görünüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

