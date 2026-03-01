Sevgili Koç, bugün adeta gökyüzü seninle konuşuyor ve seninle birlikte sağlığını yeniden gözden geçirmen için bir fırsat sunuyor. Başak burcundaki tam Ay tutulması, sağlık evini hareketlendirirken, vücudundaki toksinlerden arınmak için bir fırsat sunuyor.

Bu, sindirim sistemini yoran eski alışkanlıklarına veda etmek ve yeni bir beslenme düzenine geçmek için gökyüzünden tam destek alıyorsun anlamına geliyor. Belki de bu, uzun süredir ertelediğin o diyeti başlatmanın tam zamanıdır. Ya da vücudunu daha sağlıklı ve enerjik hissetmek için gereken değişiklikleri yapmanın zamanı gelmiştir.

Hafta sonunda ise Venüs ve Satürn’ün burcundaki kavuşumu, baş ağrılarına karşı uyarırken, dinlenmenin lüks değil kadersel bir ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor sana! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…