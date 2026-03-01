onedio
2 Mart - 8 Mart Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Mart - 8 Mart haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün adeta gökyüzü seninle konuşuyor ve seninle birlikte sağlığını yeniden gözden geçirmen için bir fırsat sunuyor. Başak burcundaki tam Ay tutulması, sağlık evini hareketlendirirken, vücudundaki toksinlerden arınmak için bir fırsat sunuyor.

Bu, sindirim sistemini yoran eski alışkanlıklarına veda etmek ve yeni bir beslenme düzenine geçmek için gökyüzünden tam destek alıyorsun anlamına geliyor. Belki de bu, uzun süredir ertelediğin o diyeti başlatmanın tam zamanıdır. Ya da vücudunu daha sağlıklı ve enerjik hissetmek için gereken değişiklikleri yapmanın zamanı gelmiştir.

Hafta sonunda ise Venüs ve Satürn’ün burcundaki kavuşumu, baş ağrılarına karşı uyarırken, dinlenmenin lüks değil kadersel bir ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor sana! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

