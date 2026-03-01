Mart Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
Doğduğun günü öğrenelim.
Neco - Seni Bana Katsam
TARKAN - Sevdanın Son Vuruşu
Emre Altuğ - Kapış Kapış
Gülşen - Ezberbozan
Fettah Can - Delirme
Funda Arar - Yediverenim
Gülşen - en sevdiğim yanlışım
Serdar Ortaç - Ne Bu Neşe
Zerrin Özer - Dünya Tatlısı
Can Koç - Gökyüzünü Tutamam
manifest - Başrol Sensin
Zara Larsson - Lush Life
Çelik- Nazına Ölüyorum
