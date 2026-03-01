onedio
Mart Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal
01.03.2026

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

Doğduğun günü öğrenelim.

Neco - Seni Bana Katsam

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

TARKAN - Sevdanın Son Vuruşu

TARKAN - Sevdanın Son Vuruşu

Emre Altuğ - Kapış Kapış

Emre Altuğ - Kapış Kapış

Gülşen - Ezberbozan

Gülşen - Ezberbozan

Fettah Can - Delirme

Fettah Can - Delirme

Funda Arar - Yediverenim

Funda Arar - Yediverenim

Gülşen - en sevdiğim yanlışım

Gülşen - en sevdiğim yanlışım

Serdar Ortaç - Ne Bu Neşe

Serdar Ortaç - Ne Bu Neşe

Zerrin Özer - Dünya Tatlısı

Zerrin Özer - Dünya Tatlısı

Can Koç - Gökyüzünü Tutamam

Can Koç - Gökyüzünü Tutamam

manifest - Başrol Sensin

manifest - Başrol Sensin

Zara Larsson - Lush Life

Zara Larsson - Lush Life

Çelik- Nazına Ölüyorum

Çelik- Nazına Ölüyorum

