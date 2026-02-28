Bu Teste Göre Metal Müziği Neden Sevdiğini Söylüyoruz!
Metal müzik senin için bir yaşam tarzı ama bu türü dinlemeye ne zaman, nasıl başladın hatırlıyor musun? Bu testte, seni metal müzik dinlemeye teşvik eden şeyi buluyoruz! Hazırsan başlayalım! 👇
1. Metal dinlerken aklından geçen cümle hangisi?
2. Bir metal parça senin için ne zaman efsane olur?
3. Hayatında metal müzik hiç olmasaydı ne olurdu?
4. Birini metal dinlemeye ikna etmen gerekse ne yaparsın?
5. "Headbang yapmadan duramam!" dediğin parça hangisi?
6. Metal müzik sana daha çok ne yapıyor?
7. Sana göre aşağıdakilerden hangisi metal müzikle daha çok örtüşüyor?
8. Peki, metal dinlerken dış dünyayla ilişkin nasıl olur?
Sen içindeki isyan için metal dinliyorsun!
Sen, duygularını anlatabildiğin için metal dinliyorsun!
Sen, her şeyden uzaklaşabilmek için metal dinliyorsun!
