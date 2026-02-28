onedio
Acun Ilıcalı’nın İsyanından Cennetin Çocukları’ndaki Yaprak Dökümüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 22:16

28 Şubat Cumartesi günü televizyon cephesinde tempo yine düşmedi. Hafta sonuna girilirken ekranlarda yayınlanan yapımlar kadar kulislerden gelen haberler de konuşuldu. Gün boyu hem diziler hem programlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Reyting sıralamasındaki yer değişimleri izleyicinin dikkatini çekerken, kadrolarla ilgili yeni gelişmeler gündeme taşındı. Setlerden paylaşılan kareler ve kamera arkasına dair bilgiler merak uyandırdı. Cumartesi akşamının ekran trafiğini ve gün içinde öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.

Survivor 2026, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla yine gündemin zirvesine yerleşti.

Ada konseyinde yaşanan gergin anlar dikkat çekerken, Acun Ilıcalı önemli bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, bir yarışmacının tartışma sırasında sınırları aşan ifadeler kullandığını ve RTÜK düzenlemeleri nedeniyle bu ifadelerin ekrana verilemediğini belirtti.

Konseyde yaşananlara ilişkin yapılan bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler yayınlanmayan anlarda neler yaşandığını merak etmeye başladı.

Ilıcalı yayınlanan fragmanda 'Survivor'da bunu yaşayacağım aklıma gelmezdi. Hayatımda böyle rezil, çirkin, iğrenç konuşma duymadım. Kelime bulamıyorum. RTÜK dahilinde kalmam lazım. Şu anda beni serbest bıraksanız konuşmamdan sonra bence bizim programı 3-4 gün yayınlayamayız. Akşam düşün sen adaya gittiğinde. Ayrılıyorum dersen saygı duyarız. Kendi adıma mutlu olurum' dedi.

Sinan Öztürk’ün yönettiği Veliaht dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı.

Bora Akkaş’ın hayat verdiği Zafer Karslı karakterinin hikayesi tamamlandı. Senaryo gereği karakter için net bir kapanış yazıldı. İzleyiciye duygusal bir sahneyle veda edildi. 

Veliaht geniş oyuncu kadrosuyla yoluna devam edecek. Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal başta olmak üzere birçok isim hikayede yer almayı sürdürüyor. Ancak Zafer Karslı sayfası kapanmış oldu. İzleyiciler karakterin gidişine sosyal medyada yorum yaptı. Bazıları vedanın erken olduğunu düşündü. Bora Akkaş ekiple tek tek vedalaştı. Fotoğraflar çekildi, sarılmalar yaşandı. Veliaht yeni bölümlerde farklı bir akışla ekran yolculuğunu sürdürecek.

Bir arkadaş grubu hep beraber Taşacak Bu Denizi’in yeni bölümünü izlemek için Sapanca’da tatil ayarladı.

Ancak dizinin geçtiğimiz gün yayınlanması beklenen yeni bölümü maç nedeniyle ertelendi. Erteleme kararı açıklanmasıyla sosyal medyada anında gündem olmuştu. Seyirciler yayınlanması için TRT’yi bile aramıştı.

Yeni bölüm için tatil planı yapan arkadaş grubu ise erteleme kararıyla hayal kırıklığı yaşadı. O anları, “Fragmandan gaza gelip arkadaşlarla Sapanca’da villa tutmuşsundur; ama maç yüzünden dizi iptal olmuştur. Mecbur eski bölümü izleyeceğiz” notuyla paylaştılar.

Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrolleri paylaştığı dizi iddialı bir başlangıç yapmıştı.

Yeni sezona başlayan tüm diziler Uzak Şehir’in oturmuş izleyici kitlesi nedeniyle pazartesi gününden kaçmış ve başka günler seçmişti. Ancak Aynı Yağmur Altında cesaretli bir kararla yayına pazartesi olarak başlamıştı. Reytinglerin düşük gelmesi ve sıralamaların yükselememesi nedeniyle artık pazar günleri şansını deneyecek. 

Pazar günleri ise Teşkilat, Sahtekarlar ve Rüya Gibi dizileri yayınlanıyor. Ancak Sahtekarlar da Rüya Gibi de final kararı aldı. Bu nedenle Aynı Yağmur Altında da yayına devam ederse tek rakibi Teşkilat olacak.

İsmail Hacıoğlu’nun ardından Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya da projeden ayrılıyor.

Gönül’ün anne ve babasını canlandıran Yeşim Gül ve Alper Türedi de dizide yer almayacak. Bu ayrılıklar izleyici cephesinde şaşkınlık yarattı. Bir başka veda haberi de Ali Düşenkalkar’dan geldi. Süleyman karakteriyle ekranda olan oyuncunun hikayesi sona eriyor. Düşenkalkar dizide Baytar Ahmet’in bacanağı olarak yer alıyordu. Tüm bu değişimlerle birlikte Cennetin Çocukları yeni bir döneme giriyor. Senaryonun merkezine Kamil karakteri yerleştirilecek. Yeni bölümlerin 9 Mart’ta yayınlanması planlanıyor. Alperen Duymaz’ın sahnelerinin ise 16 Mart’ta ekrana gelmesi bekleniyor.

Survivor'ın favori isimlerinden Bayhan, adada yaptığı pilavlarla nam salmıştı.

Survivor'ın ilk anından beri Ünlüler takımının pilavlarını yapan Bayhan, pilav görevini başkasına vermemek için pek çok kez tartışmaya girmişti. Pilavı farklı türlerde de yorumlayan Bayhan'ın bu yönü diğer yarışmacıları memnun ederken yeni bölümde beklenmedik bir şey oldu. Bayhan, kendine zaman ayıramadığını dile getirerek pilav görevini devretmek istediğini belirtti.

27 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 27 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı. TRT 1, Sırbistan - Türkiye basketbol maçını yayınlamak için Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü iptal ederken Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Kızılcık Şerbeti, rakibi Taşacak Bu Deniz'in yokluğundan faydalanarak aylar sonra reytinglerde zirveye geri döndü. Kızılcık Şerbeti tüm kategorilerde en çok izlenen dizi olurken Arka Sokaklar, TOTAL grubunda 2. sıraya kadar yükseldi.

Daha önce ünlü isimlerle çekildiği fotoğraflarla adından söz ettiren içerik üreticisi Hafza Turan, magazin gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor.

Ünlülerle birden fazla fotoğrafı bulunan Hafza Turan'ı artık tanımayanımız yok. Turan’ın son paylaşımı ise Ramazan ayının ekranlarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nihat Hatipoğlu ile oldu.

Paylaşımın ardından Hafza Turan’ın, Hatipoğlu’nun iftar programına izleyici olarak katıldığı ortaya çıktı. Program sırasında söz alan Turan, yönelttiği soruyla da dikkat çekti. Turan, Nihat Hatipoğlu’na “Sosyal medyada yapılan linçler kul hakkına girer mi?” sorusunu yöneltti.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler için final kararı alındı.

Sahipsizler dizisinde Cemo karakterine hayat veren Kaan Miraç Sezen, hapse girme hikayesiyle diziden ayrılmıştı. Sezen, dizinin final bölümünde kadroda yer aldı.

