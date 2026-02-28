Acun Ilıcalı’nın İsyanından Cennetin Çocukları’ndaki Yaprak Dökümüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Şubat Cumartesi günü televizyon cephesinde tempo yine düşmedi. Hafta sonuna girilirken ekranlarda yayınlanan yapımlar kadar kulislerden gelen haberler de konuşuldu. Gün boyu hem diziler hem programlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Reyting sıralamasındaki yer değişimleri izleyicinin dikkatini çekerken, kadrolarla ilgili yeni gelişmeler gündeme taşındı. Setlerden paylaşılan kareler ve kamera arkasına dair bilgiler merak uyandırdı. Cumartesi akşamının ekran trafiğini ve gün içinde öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.
Survivor 2026, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla yine gündemin zirvesine yerleşti.
Sinan Öztürk’ün yönettiği Veliaht dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı.
Bir arkadaş grubu hep beraber Taşacak Bu Denizi’in yeni bölümünü izlemek için Sapanca’da tatil ayarladı.
Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrolleri paylaştığı dizi iddialı bir başlangıç yapmıştı.
İsmail Hacıoğlu’nun ardından Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya da projeden ayrılıyor.
Survivor'ın favori isimlerinden Bayhan, adada yaptığı pilavlarla nam salmıştı.
27 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Daha önce ünlü isimlerle çekildiği fotoğraflarla adından söz ettiren içerik üreticisi Hafza Turan, magazin gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler için final kararı alındı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
