onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Pek Çok Kişide Görülen Yarık Çenenin Oluşum Sebebi Ne?

Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Pek Çok Kişide Görülen Yarık Çenenin Oluşum Sebebi Ne?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.02.2026 - 21:40

İçerik Devam Ediyor

İnsan vücudu, birbirinden farklı anatomik çeşitliliklerle dolu. Kimimizde bulunan çene gamzelerinden, kimimizin kulak yapısındaki küçük detaylara kadar her fiziksel özellik, aslında gelişim sürecindeki genetik birer imza niteliği taşıyor. Bu farklılıklar, birer 'kusur' değil, biyolojik zenginliğimizin ve kişisel benzersizliğimizin en somut kanıtları. Peki oldukça sık görülen 'yarık çene' nasıl oluşuyor?

'tipcibosyaparsa' isimli içerik üreticisi, yarık çenenin sebebini anlattı. Durumun bilimsel açıklaması özellikle bu tarz bir çene yapısına sahip olanları aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/tipcibosyap...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yani "popo çene" veya tıbbi adıyla yarık çene (cleft chin) oluşumunun sebebi tamamen anne karnındaki gelişim süreciyle ilgili. Yani bu durum bir hastalık değil, sadece anatomik bir çeşitlilik.

Yani "popo çene" veya tıbbi adıyla yarık çene (cleft chin) oluşumunun sebebi tamamen anne karnındaki gelişim süreciyle ilgili. Yani bu durum bir hastalık değil, sadece anatomik bir çeşitlilik.

İşte adım adım bu durumun nedenleri:

  • Çene Kemiğinin Yapısı: Çenemiz aslında anne karnında gelişim halindeyken iki ayrı parçadan oluşur (Mandibular Prominence).

  • Birleşme Kusuru: Gelişim sırasında bu iki parça ortada birleşerek tek bir çene kemiğini oluşturur. Eğer bu iki parça tam olarak uç uca birleşmezse, aradaki boşluktan dolayı deri içeri doğru çöker.

  • Sonuç: Bu tam birleşmeme durumu, dışarıdan o meşhur 'gamze' veya 'yarık' görüntüsü olarak yansır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın