Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Pek Çok Kişide Görülen Yarık Çenenin Oluşum Sebebi Ne?

Kaynak: https://www.instagram.com/tipcibosyap...
İnsan vücudu, birbirinden farklı anatomik çeşitliliklerle dolu. Kimimizde bulunan çene gamzelerinden, kimimizin kulak yapısındaki küçük detaylara kadar her fiziksel özellik, aslında gelişim sürecindeki genetik birer imza niteliği taşıyor. Bu farklılıklar, birer 'kusur' değil, biyolojik zenginliğimizin ve kişisel benzersizliğimizin en somut kanıtları. Peki oldukça sık görülen 'yarık çene' nasıl oluşuyor?
'tipcibosyaparsa' isimli içerik üreticisi, yarık çenenin sebebini anlattı. Durumun bilimsel açıklaması özellikle bu tarz bir çene yapısına sahip olanları aydınlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yani "popo çene" veya tıbbi adıyla yarık çene (cleft chin) oluşumunun sebebi tamamen anne karnındaki gelişim süreciyle ilgili. Yani bu durum bir hastalık değil, sadece anatomik bir çeşitlilik.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın