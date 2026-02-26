onedio
Uğur Güneş'in Muhabire Soğukkanlı Çıkışı Viral Oldu

Uğur Güneş’in Muhabire Soğukkanlı Çıkışı Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.02.2026 - 14:39

Rüya Gibi dizisiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Uğur Güneş, verdiği röportajdaki kısa ama net cevabıyla viral oldu. Sosyal medyada 'Ciddiyetiyle dövdü', 'Küfür etti gibi oldu' yorumları yağdı.

Kaynak: TV100

Bir Zamanlar Çukurova, Diriliş Ertuğrul ve Kanunsuz Topraklar gibi yapımlarda rol alan Uğur Güneş, güçlü oyunculuğu ve ekran karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Şimdilerde başrolünde yer aldığı Rüya Gibi dizisiyle yeniden gündemde olan oyuncu, projedeki performansıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde dizinin kamera arkası görüntüleri yayınlanmış, senaryo gereği öpüşmeleri gereken Seda Bakan ve Uğur Güneş’in sahne sırasında yaşadığı aksaklıklar nedeniyle öpüşememesi ve verdikleri tepkiler gündem olmuştu.

Kaçıranlar için:

Uğur Güneş bu kez bir muhabire verdiği röportajla çok konuşuldu.

Oyuncu, “Çok fazla özel hayatımı paylaşmayı sevmeyen bir insanım” dedi. Bunun üzerine muhabir “Nedeni nedir?” diye sordu.

Uğur Güneş’in “Özel olduğu için.” şeklindeki kısa ve net cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar oyuncunun tavrına ve konuşma biçimine övgü yağdırdı.

