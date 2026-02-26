onedio
Barıştılar! Bad Bunny ve Gabriela'nın Yıllar İçindeki Değişimi Şaşırttı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.02.2026 - 13:49

2026 Super Bowl devre arası gösterisiyle adından söz ettiren Bad Bunny’nin, 2022’de ayrıldığı eski sevgilisi Gabriela Berlingeri ile yeniden barıştığı ortaya çıktı. Avustralya’da bir plajda birlikte görüntülenen çiftin yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar…

2026 Super Bowl devre arası gösterisinde sahne alarak büyük yankı uyandıran Bad Bunny, yalnızca performansıyla değil kırdığı rekorlarla da konuşulmuştu.

Tümü İspanyolca şarkılarla sahne alan ilk sanatçı olarak tarihe geçen Porto Rikolu süperstar, dünya çapında bir kez daha gündemin merkezine yerleşmişti. Hatta onu daha önce tanımayanlar bile Super Bowl sahnesiyle birlikte Bad Bunny ismini ezberledi. Günlerce konuşulan o performans, kariyerindeki en dikkat çeken anlardan biri oldu.

Ancak ünlü sanatçı son günlerde müzikten çok özel hayatıyla gündemde.

31 yaşındaki Bad Bunny’nin, 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı ve influencer Gabriela Berlingeri ile yeniden barıştığı ortaya çıktı.

İkili, Avustralya’da bir plajda tatil yaparken görüntülendi. Samimi halleri, ilişkilerinin yeniden başladığını doğruladı.

Bad Bunny ve Gabriela Berlingeri ilk kez Şubat 2020’de bir Miami Heat basketbol maçında birlikte görüntülenmişti. İlişkilerini daha sonra kırmızı halılara taşıyan çift, 2021 yılında hem etkinliklerde hem de müzik projelerinde birlikte yer aldı. Gabriela, “En Casita” şarkısına vokal katkısında bulunmuş ve “Un Verano Sin Ti” albümünde de yer almıştı.

Ancak çift 2022 yılında yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından ikili bir süre ayrı kaldı. 2025’in başlarında Elvis Crespo’nun San Sebastian Sokak Festivali’ndeki konserinde birlikte görülmeleri barışma söylentilerini yeniden alevlendirdi. Gabriela’nın Bad Bunny’nin Porto Riko’daki konserinde de görüntülenmesi dikkat çekmişti. Super Bowl sonrası birlikte ortaya çıkmaları ise iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Avustralya’da plajda objektiflere yansıyan görüntüler, çiftin yeniden bir araya geldiğini netleştirdi. Tatil karelerinin ardından sosyal medya hareketlendi.

Öte yandan Bad Bunny ve Gabriela Berlingeri’nin yıllar önceki fotoğrafları da yeniden dolaşıma girdi.

Çiftin 2020’den bugüne değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
