Barıştılar! Bad Bunny ve Gabriela’nın Yıllar İçindeki Değişimi Şaşırttı
2026 Super Bowl devre arası gösterisiyle adından söz ettiren Bad Bunny’nin, 2022’de ayrıldığı eski sevgilisi Gabriela Berlingeri ile yeniden barıştığı ortaya çıktı. Avustralya’da bir plajda birlikte görüntülenen çiftin yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 Super Bowl devre arası gösterisinde sahne alarak büyük yankı uyandıran Bad Bunny, yalnızca performansıyla değil kırdığı rekorlarla da konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31 yaşındaki Bad Bunny’nin, 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı ve influencer Gabriela Berlingeri ile yeniden barıştığı ortaya çıktı.
Ancak çift 2022 yılında yollarını ayırmıştı.
Öte yandan Bad Bunny ve Gabriela Berlingeri’nin yıllar önceki fotoğrafları da yeniden dolaşıma girdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın