Sevgili Aslan, bugün yönetici gezegenin Güneş’in diğer gezegenlerle kurduğu o görkemli etkileşim sayesinde adeta bir mıknatıs gibisin. Sabah uyandığında içindeki o liderlik ruhunun nasıl kabardığını hissedeceksin. İş yerinde, okulda ya da arkadaş ortamında tüm gözlerin senin üzerinde olması kaçınılmaz. Fikirlerinle insanları peşinden sürüklemek ve yaratıcı projelerinle fark yaratmak için gökyüzü sana 'şimdi tam sırası' diyor. Kendi değerinin farkında olman, bugün her kapıyı sana açacak olan en büyük anahtarın.

Ancak gün ortasında Mars’ın tatlı sert bir uyarısı var: Fazla gurur bazen çevrendeki insanların sana yaklaşmasını zorlaştırabilir. Her ne kadar haklı olsan da, biraz daha kapsayıcı ve yapıcı bir dil kullanmak senin asaletine çok daha fazla yakışacaktır. Bugün sadece kendin için değil, ekibin ya da sevdiklerin için de bir şeyler yaparsan, aldığın takdir katlanarak artacak. Işığın o kadar parlak ki, kimsenin gölgesinde kalman mümkün değil!