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Aslan Burcu right-white
4 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.06.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

4 Haziran Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Neptün'ün gölgeli açısı, ilişkinde bilinçaltındaki terk edilme veya aldatılma korkularını tetikleyerek partnerini haksız yere suçlamana neden olabilir. Onun masum bir hareketini veya geç cevap verdiği bir mesajı kafanda devasa bir ihanet senaryosuna dönüştürmeden evvel derin bir nefes alıp gerçekliğe dönmelisin.

Ama bekarsan, gizemli ve karanlık bir tarafı olan, 'onu ben düzeltirim' illüzyonuna kapılacağın karakterler bugün radarında olacak. Ancak bu yoğun çekimin ardındaki gerçeğin seni sadece duygusal olarak tüketecek dipsiz bir kuyu olabileceğini fark etmeli ve tehlikeli sulardan uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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