Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Neptün'ün gölgeli açısı, ilişkinde bilinçaltındaki terk edilme veya aldatılma korkularını tetikleyerek partnerini haksız yere suçlamana neden olabilir. Onun masum bir hareketini veya geç cevap verdiği bir mesajı kafanda devasa bir ihanet senaryosuna dönüştürmeden evvel derin bir nefes alıp gerçekliğe dönmelisin.

Ama bekarsan, gizemli ve karanlık bir tarafı olan, 'onu ben düzeltirim' illüzyonuna kapılacağın karakterler bugün radarında olacak. Ancak bu yoğun çekimin ardındaki gerçeğin seni sadece duygusal olarak tüketecek dipsiz bir kuyu olabileceğini fark etmeli ve tehlikeli sulardan uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...