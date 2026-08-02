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Aslan Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 9 Ağustos’ta Merkür senin burcuna geçiyor ve zihnin, dilin, ikna gücün belirgin biçimde keskinleşiyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de uzun vadeli bir hedefine, bir eğitime ya da uzak bir bağlantıya sağlam bir zemin hazırlıyor. Jüpiter zaten burcunda olduğu için bu hafta konuştuğun her fikrin karşılık bulma ihtimali yüksek, bu yüzden sessiz kalmamalısın.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü kariyer alanında bir tamamlanma getiriyor ve bir işi bitirip karşılığını almanı sağlıyor. Chiron’un aynı alandaki geri hareketi ise geçmişte takdir görmediğin bir emeği hatırlatabilir, ancak bu hafta tablo değişiyor.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün iletişim alanına geçmesiyle kelimeler öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine söyleyeceğin içten bir cümle, uzun süredir yapamadığınız bir konuşmanın kapısını açıyor. Bekar bir Aslan burcu isen, bir mesajlaşmayla başlayan bir yakınlık hafta içinde beklenmedik biçimde ısınabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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