Sevgili Aslan, 9 Ağustos’ta Merkür senin burcuna geçiyor ve zihnin, dilin, ikna gücün belirgin biçimde keskinleşiyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de uzun vadeli bir hedefine, bir eğitime ya da uzak bir bağlantıya sağlam bir zemin hazırlıyor. Jüpiter zaten burcunda olduğu için bu hafta konuştuğun her fikrin karşılık bulma ihtimali yüksek, bu yüzden sessiz kalmamalısın.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü kariyer alanında bir tamamlanma getiriyor ve bir işi bitirip karşılığını almanı sağlıyor. Chiron’un aynı alandaki geri hareketi ise geçmişte takdir görmediğin bir emeği hatırlatabilir, ancak bu hafta tablo değişiyor.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün iletişim alanına geçmesiyle kelimeler öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine söyleyeceğin içten bir cümle, uzun süredir yapamadığınız bir konuşmanın kapısını açıyor. Bekar bir Aslan burcu isen, bir mesajlaşmayla başlayan bir yakınlık hafta içinde beklenmedik biçimde ısınabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…