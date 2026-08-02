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Aslan Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 9 Ağustos’ta Merkür senin burcuna geçiyor ve 6 Ağustos’ta Venüs iletişim alanına yerleşiyor; yani bu hafta içinde tuttuğun cümle artık dışarı çıkmak istiyor. İlişkin varsa, aylardır söylemeyi ertelediğin bir şey var. Belki bir özür, belki bir teklif, belki de “seninle geleceği düşünüyorum” gibi hiç kurmadığın bir cümle. Gururun bu sözleri hep son ana kadar sakladı, ama bu hafta konuştuğunda karşılık bulma ihtimalin her zamankinden yüksek. Sözlerini süslemene de gerek yok; en sade halleriyle söylediğinde çok daha güçlü çıkıyorlar.

Bekarsan, karşındakinin adım atmasını beklemeyi bırakman gereken bir haftadasın. İlk mesajı senin atman, ilk teklifi senin yapman gerekiyor ve bunu yaptığında ne kadar hızlı karşılık geldiğini görüp şaşıracaksın. Reddedilme ihtimali gururunu korkutuyor olabilir, ama bu hafta o riski almaya değer. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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