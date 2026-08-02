Sevgili Aslan, 6 Ağustos’ta Venüs’ün iletişim alanına geçmesiyle omuzlarına ve kollarıa bu hafta daha çok yük biniyor; telefonu uzun süre tutmak ya da masa başında kalmak bu bölgeyi kasabilir. Saatte bir kez omuzlarını geriye çevirip kollarını yukarı uzatman gerginliği çözecek. Omuz uçlarına ılık bir havlu koymak da kasları gevşetecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…