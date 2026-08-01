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Aslan Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 2 Ağustos Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gündüz zihnin uzak ufuklarda gezinirken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle keşif isteğin alevleniyor. İş hayatında farklı bir alan, uzak bir bağlantı ya da yeni bir eğitim bugün gündemine girebilir. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir konuda inandığın doğruyla çevrenin beklentisi arasında bir çekişme yaratabilir. Bugün kendi görüşünü savunurken esnekliğini kaybetmemelisin. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte bir başarısızlık yüzünden vazgeçtiğin bir hayale yeniden yönelmen için cesaret veriyor.

Maddi konularda uzakla ya da eğitimle bağlantılı bir harcama gündeme geliyor. Bir kurs, bir yolculuk ya da yeni bir öğrenme masrafı bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün Başak’taki ölçülü enerjisi, bu harcamada gerçekten gerekli olanı ayırt etmen için sana yardımcı oluyor. Büyük düşünürken bütçenin sınırını da gözetmelisin.

Aşk hayatında farklılıkların çekiciliği öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle hayata dair derin bir sohbet, aranızdaki bağı ruhen besleyebilir. Bekar bir Aslan burcu isen, geçmişte farklı bir dünyadan biriyle yaşadığın bir kopukluk, bugün yeniden düşünmene yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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