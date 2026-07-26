Sevgili Aslan, bugün Ay Düğümleri burç değiştiriyor ve bu geçiş doğrudan seni ilgilendiriyor. Güney Ay Düğümü senin burcuna, Kuzey Ay Düğümü ise karşı burcun Kova'ya yerleşiyor. Bu değişim, artık her şeyi kendi üzerine kurmaktan vazgeçip başkalarına alan açmanı istiyor. İş hayatında tek başına ön planda olmak yerine bir ekiple uyum içinde çalışmaya yönelmelisin. Sahnenin ortasından biraz kenara çekilmek sana kayıp gibi görünse de aslında yeni bir olgunluğun kapısını aralıyor. Paylaştıkça kazandığını göreceksin.

Maddi konularda tek başına yükü taşımak yerine paylaşmak öne çıkıyor. Her masrafı kendi omzuna almak yerine sorumluluğu bölüşmen bugün doğru olacak. Gösterişe yönelik harcamalarını azaltıp ortak faydaya yönelmelisin. Bir başkasıyla güç birliği yaptığında bütçen de rahatlıyor.

Aşk hayatında karşı tarafa alan açmak önem kazanıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ilişkiyi kendi etrafında değil, ikinizin ortak alanı üzerine kurmayı öğreniyorsun; bu değişim aranızı dengeliyor. Bekar bir Aslan burcu isen, seni parlatmaya çalışan değil, seninle eşit yürüyecek biri arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…