Sevgili Aslan, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin en içsel ve gizli alanında geri hareketini tamamlıyor. Son haftalarda içine attığın, kimseye anlatmadığın düşünceler yavaş yavaş berraklaşıyor. Güneş ve Jüpiter zaten senin burcunda güçlü bir enerji yaratıyor, bu yüzden içindeki karışıklık çözüldükçe kendine olan güvenin geri geliyor. İş hayatında sahneye çıkmadan önce bugünü bir hazırlık günü olarak kullanmanı öneriyorum.

Maddi konularda arka planda süren bir mesele netleşiyor. Görmezden geldiğin ya da ertelediğin gizli bir gider, bir abonelik veya unutulmuş bir ödeme bugün fark edilip çözülebilir. Hesaplarına sessizce bir göz atmak sana iyi gelecek. Büyük harcamalar için ise Aslan enerjisinin coşkusuna kapılmamanı hatırlatırım.

Aşk hayatında içindeki karışıklık dağılıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bir süredir içine attığın bir duyguyu bugün daha net anlıyor ve doğru şekilde ifade edebiliyorsun. Bekar bir Aslan burcu isen, kime karşı ne hissettiğin konusunda kafan bugün daha berrak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…