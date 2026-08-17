Sevgili Aslan, bugün Ay ev ve aile alanına geçiyor ve kalbini dinlenmeye çağırıyor. İlişkin varsa, dün iş yorgunluğunu eve taşımış olabilirsin. Bugün bunu telafi etmelisin ve bunun için büyük bir jest gerekmiyor; partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam ikinizi de rahatlatacak. Dışarıda geçen hiçbir program bugün kendi köşenizde kuracağınız o huzurun yerini tutmuyor.

Bekarsan, sana kendini güvende hissettiren biri ilgini çekebilir. Sen genellikle heyecan verici, göz alıcı insanlara yönelirsin; oysa bugün sakinlik sana çok daha iyi geliyor. Gösterişli olmayan birini bugün fark etmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…