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Aşkta Neden Hep Aynı Tip İnsanlara Çekiliyorsunuz? Cevap Venüs Burcunuzda Olabilir

Aşkta Neden Hep Aynı Tip İnsanlara Çekiliyorsunuz? Cevap Venüs Burcunuzda Olabilir

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 11:17
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Farklı kişilerle tanışıyorsunuz ama bir şekilde hep aynı karakterde birinden mi hoşlanıyorsunuz? Aşkta çoğumuzun tekrar eden bir 'tipi' var ve astroloji bunun cevabını Güneş burcunda değil, Venüs burcunda arıyor. Venüs, doğduğunuz anda hangi burçtaysa neyi çekici bulduğunuzu, nasıl sevdiğinizi ve ilişkide neye ihtiyaç duyduğunuzu o burç anlatıyor. Peki sizin Venüs burcunuz hangisi ve sizi hep aynı insana çeken şey ne olabilir?

Kaynak: Café Astrology | Farmers' Almanac

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Venüs Burcu Nedir, Nasıl Öğrenilir?

Venüs Burcu Nedir, Nasıl Öğrenilir?

Astrolojide Venüs; aşk, çekim, güzellik ve değerle ilişkilendirilen gezegen. Farmers' Almanac'a göre doğum anınızdaki Venüs'ün burcu, nasıl sevdiğinizi, neyi çekici bulduğunuzu, bir partnerde ne aradığınızı ve sevginizi nasıl gösterdiğinizi anlatıyor. Yani Güneş burcunuz kim olduğunuzu, Venüs burcunuz ise kimi sevdiğinizi ve nasıl sevdiğinizi gösteriyor.

Venüs Burcumu Nasıl Öğrenirim?

Venüs, Güneş'ten hiçbir zaman 47 dereceden fazla uzaklaşmıyor. Bu yüzden Venüs burcunuz her zaman Güneş burcunuzla aynı burçta ya da ondan en fazla iki burç önce veya sonra oluyor. Venüs bir burçta yaklaşık dört beş hafta kaldığı için kesin sonuca ulaşmak için doğum tarihinizi, mümkünse doğum saatinizi girerek bir doğum haritası hesaplayıcısı kullanmanız gerekiyor.

Ateş Venüsleri: Koç, Aslan ve Yay

Ateş Venüsleri: Koç, Aslan ve Yay

Koç Venüsü

Koç Venüsü hızlı ve doğrudan çekilir. Kovalamacayı ve ilk heyecanı sever, dolambaçlı konuşmalardan ve fazla ağırbaşlı ilişkilerden hoşlanmaz. Hep aynı tipe çekiliyorsa bu çoğu zaman enerjik, açık sözlü ve cesur insanlar olabilir.

Aslan Venüsü

Aslan Venüsü kendini özel hissettirilmek ister. Kur yapmayı da kur yapılmayı da sever, ilgi ve takdir gördüğünde parlar. Bu yüzden ona cömert, sıcak ve ilişkinin romantizmini canlı tutan kişiler çekici gelebilir.

Yay Venüsü

Yay Venüsü bir ilişkide büyümek ve ufkunu genişletmek ister. Özgür, maceracı ve birlikte yeni şeyler deneyebileceği insanlara çekilir. Kısıtlanmak ve sıkıcı bir rutin onu uzaklaştırır.

Toprak Venüsleri: Boğa, Başak ve Oğlak

Toprak Venüsleri: Boğa, Başak ve Oğlak

Boğa Venüsü

Boğa Venüsü güvenilirlik ve konforu arar. Sadakat, tahmin edilebilirlik ve dokunarak gösterilen sevgi onun için önemli. Hızlı ve yüksek tempolu ilişkiler onu yorar, bu yüzden sakin, sağlam ve güven veren insanlara çekilir.

Başak Venüsü

Başak Venüsü flörtöz değil, özenlidir. Gösterişli hediyeler yerine küçük ama içten jestlerle sever. İlişkiyi gerçekten yürütmek için emek veren, kendini güvende hissettiren ve çabasını fark eden insanlara yakınlık duyar.

Oğlak Venüsü

Oğlak Venüsü kontrollü ve sorumlu insanlardan etkilenir. Hedefi olan, güvenilir ve soğukkanlı kişiler ona çekici gelir. Duygularını kolay göstermese de aslında romantik bir yanı vardır.

Hava Venüsleri: İkizler, Terazi ve Kova

Hava Venüsleri: İkizler, Terazi ve Kova

İkizler Venüsü

İkizler Venüsü'nde çekim sözcüklerle başlar. Esprili, meraklı ve çok yönlü insanlarla zihinsel bir bağ kurmak onu cezbeder. Fazla ağır ve bağlayıcı ilişkilerden uzak durmayı tercih eder.

Terazi Venüsü

Terazi Venüsü nazik, zarif ve uyumlu insanlara çekilir. Kabalık ve sert ifadeler onu rahatsız eder. İlişkiyi doğru yürütmek için çaba harcar, ancak dengeyi korumak adına bazen derin meseleleri göz ardı edebilir.

Kova Venüsü

Kova Venüsü özgün ve bağımsız insanlara çekilir. Sıradan kuralları izlemeyen, hem arkadaş hem sevgili olabilen kişiler onun için değerlidir. Kısıtlanmak istemez.

Su Venüsleri: Yengeç, Akrep ve Balık

Su Venüsleri: Yengeç, Akrep ve Balık

Yengeç Venüsü

Yengeç Venüsü güven ve bağlılık arar. Ev, aile ve duygusal güvenlik onun için önemli. Duygularına değer veren, şefkatli ve istikrarlı insanlara çekilir.

Akrep Venüsü

Akrep Venüsü yoğunluk ve derinlik ister. Tüm dikkatini ve bağlılığını verebileceği, aynı derinlikte karşılık alacağı insanlara çekilir. Yarım yamalak bir ilgi onu tatmin etmez.

Balık Venüsü

Balık Venüsü romantik, empatik ve fedakârdır. Koşulsuz sevmek ister ve ilişkide yardıma ihtiyacı olanlara ya da kurtarılması gereken insanlara kolayca çekilebilir. Bu da onu zaman zaman hep aynı döngüye sokabilir.

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Hep Aynı Özelliklere Yakın Hissediyorsanız Ne Yapabilirsiniz?

Hep Aynı Özelliklere Yakın Hissediyorsanız Ne Yapabilirsiniz?

Venüs burcunuzu bilmek, tekrar eden çekimin arkasındaki kalıbı fark etmenin ilk adımı olabilir. Örneğin Balık Venüsü kurtarma rolüne, Koç Venüsü hızlı ve heyecanlı başlangıçlara, Akrep Venüsü yoğunluğa çekilebilir. Kendi kalıbınızı fark ettiğinizde bir sonraki tanışmada sizi çekenin gerçekten o kişi mi yoksa tanıdık bir duygu mu olduğunu sorgulamak kolaylaşır.

Hep aynı özelliklere çekilmek kötü bir şey olmak zorunda değil. Önemli olan, o özelliklerin size gerçekten iyi gelip gelmediğini görmek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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