Aşkta Neden Hep Aynı Tip İnsanlara Çekiliyorsunuz? Cevap Venüs Burcunuzda Olabilir

Astrolojide Venüs; aşk, çekim, güzellik ve değerle ilişkilendirilen gezegen. Farmers' Almanac'a göre doğum anınızdaki Venüs'ün burcu, nasıl sevdiğinizi, neyi çekici bulduğunuzu, bir partnerde ne aradığınızı ve sevginizi nasıl gösterdiğinizi anlatıyor. Yani Güneş burcunuz kim olduğunuzu, Venüs burcunuz ise kimi sevdiğinizi ve nasıl sevdiğinizi gösteriyor.

Venüs Burcumu Nasıl Öğrenirim?

Venüs, Güneş'ten hiçbir zaman 47 dereceden fazla uzaklaşmıyor. Bu yüzden Venüs burcunuz her zaman Güneş burcunuzla aynı burçta ya da ondan en fazla iki burç önce veya sonra oluyor. Venüs bir burçta yaklaşık dört beş hafta kaldığı için kesin sonuca ulaşmak için doğum tarihinizi, mümkünse doğum saatinizi girerek bir doğum haritası hesaplayıcısı kullanmanız gerekiyor.