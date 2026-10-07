Aşkta Neden Hep Aynı Tip İnsanlara Çekiliyorsunuz? Cevap Venüs Burcunuzda Olabilir
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Farklı kişilerle tanışıyorsunuz ama bir şekilde hep aynı karakterde birinden mi hoşlanıyorsunuz? Aşkta çoğumuzun tekrar eden bir 'tipi' var ve astroloji bunun cevabını Güneş burcunda değil, Venüs burcunda arıyor. Venüs, doğduğunuz anda hangi burçtaysa neyi çekici bulduğunuzu, nasıl sevdiğinizi ve ilişkide neye ihtiyaç duyduğunuzu o burç anlatıyor. Peki sizin Venüs burcunuz hangisi ve sizi hep aynı insana çeken şey ne olabilir?
Kaynak: Café Astrology | Farmers' Almanac
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Venüs Burcu Nedir, Nasıl Öğrenilir?
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Ateş Venüsleri: Koç, Aslan ve Yay
Toprak Venüsleri: Boğa, Başak ve Oğlak
Hava Venüsleri: İkizler, Terazi ve Kova
Su Venüsleri: Yengeç, Akrep ve Balık
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Hep Aynı Özelliklere Yakın Hissediyorsanız Ne Yapabilirsiniz?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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