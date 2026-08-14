Sevgili Aslan, bugün gökyüzü kalbini sahneye çıkarıyor! Merkür ile Jüpiter tam senin burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, sana hem ışık hem cesaret veriyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir cümle uzun süre hatırlanacak. Bu yüzden kelimelerini sevgiyle seçmelisin; bugün söylediğin güzel bir söz aylarca içini ısıtabilir, sertçe söylenmiş bir söz ise aynı süre boyunca aranızda durabilir. Uzun süredir ertelediğin bir teklifin varsa bugün masaya koymalısın.

Bekarsan, bugün hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun. Hatta iki kişiden birden ilgi görmen bile mümkün. Yalnız Jüpiter’in coşkusu seni herkesle aynı anda ilgilenmeye sürükleyebilir; bu da sonunda kimseyle bir yere varamamana yol açar. Kalbini sahneye çıkar ama tek bir yöne bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…