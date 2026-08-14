Sevgili Aslan, bugün yılın en güzel günlerinden biri seni bekliyor! Merkür ile Jüpiter tam senin burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, seni adeta bir spot ışığının altına çekiyor. Sözlerin, fikirlerin ve duruşunla bugün herkesin dikkatini üzerine topluyorsun. Belki bir iş teklifi, belki büyük bir müjde, belki de aylardır beklediğin bir onay. Ne olursa olsun, bugün istediğin şeyi açıkça söylemelisin, çünkü gökyüzü bugün sana hayır demeyi zorlaştırıyor.

Maddi konularda bereket kapını çalıyor. Bu buluşma senin için yeni bir iş, daha yüksek bir ücret ya da kazançlı bir anlaşma anlamına gelebilir. Yalnız cömertliğin bugün fazla kabarabilir, o yüzden herkese ısmarlamadan önce bir düşünmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün çekiciliğin gökyüzü kadar geniş. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine söyleyeceğin bir söz uzun süre hatırlanacak; sözlerini sevgiyle seçmelisin. Bekar bir Aslan burcu isen, bugün hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun, hatta iki kişi birden ilgi gösterebilir. Bugün kalbini de sahneye çıkar, saklamana gerek yok… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…