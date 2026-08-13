Sevgili Aslan, bugün dikkatini somut olana çeviriyorsun. Ay kazanç alanında ilerlerken tutulmadan sonra aldığın kararı rakamlarla test ediyorsun. Bedenini ve zihnini dinlendirmeyi sakın ihmal etme. İş hayatında heyecan yerini hesaba bırakıyor ve bu sağlıklı bir dengelenme. Mantıklı adımlarla ilerlemek sana büyük bir güç verecek. Pallas ufuk açan alanında geri harekete geçiyor, uzak bir plana dair stratejini yeniden düşünmelisin. Bakış açını esnetmek sana yeni kapılar açar. Yarın Merkür ile Jüpiter senin burcunda kavuşuyor, yani yılın en büyük fırsat günlerinden biri kapıda. Şansın pırıl pırıl parlayacak, hazır ol!

Maddi konularda yarına hazırlanıyorsun. Bugün istediğin rakamı belirlemeli, yarın onu çekinmeden söylemelisin. Kendi değerini bilerek adım atmak sana muazzam kapılar açar.

Aşk hayatında değer arayışın sürüyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ilişkide neye ihtiyacın olduğunu bugün daha net görüyorsun. İsteklerini tatlı dille dile getirmek aranızdaki uyumu güçlendirir. Bekar bir Aslan burcu isen, sana gerçekten emek veren biri dikkatini çekebilir. Sana değer veren ve seni el üstünde tutan sevgilere kalbini açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…