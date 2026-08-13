Sevgili Aslan, tutulmadan sonra kalbin biraz yorgun, bugün de kendini geri çekmiş hissedebilirsin. İlişkin varsa, partnerinden istediğin şeyi hâlâ söyleyememiş olabilirsin ve bu bekleyiş seni yıpratıyor. Yarın Merkür ile Jüpiter senin burcunda buluşuyor, yani asıl konuşma günü yarın; bugün ne diyeceğini netleştir, kelimeleri seç, yarın konuşman iyi olabilir. Aceleyle bugün konuşursan yarım kalır.

Bekarsan, bugün kimseyi etkilemeye çalışma. Tutulma sonrası enerjin dalgalı ve zorlama bir çaba geri tepebilir. Sadece kendinle iyi vakit geçir, yarın parlama sırası zaten sende. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…