Tuz Gölü'nde Ne Olduğunu Bilemedikleri Bir Hayvan Çıktı: Kanguru Gibi Zıplayan Arap Tavşanı

Arap tavşanını Tuz Gölü'nde arkadaşlarıyla gezerken Dursun Altan fark etti. Altan, karşılaştıkları anı Anadolu Ajansı'na şöyle anlattı:

'Bir süre gezdikten sonra beyazların üzerinde ne olduğunu bilemediğimiz sevimli bir hayvan çıktı. Araştırdığımızda bunun Arap tavşanı olduğunu gördük.'

Arap Tavşanı Nasıl Bir Hayvan?

Arap tavşanı, adına rağmen bir tavşan türü değil. Bozkır ve kurak alanlarda yaşayan küçük bir kemirgen. Uzun kulakları tavşanı, gövdesi fareyi, uzun arka bacakları ise kanguruyu andırıyor.

Tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alıyor ve korunması gereken hayvanlar arasında.

Türkiye'de Daha Önce Nerelerde Görüldü?

Arap tavşanı Türkiye'de nadir görülüyor. Son yıllarda Erzurum, Erzincan, Elazığ, Amasya ve Çorum'da da görüntülendiği haberlere yansımıştı.