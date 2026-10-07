Tuz Gölü'nde Ne Olduğunu Bilemedikleri Bir Hayvan Çıktı: Kanguru Gibi Zıplayan Arap Tavşanı
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Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Tuz Gölü'nde gezen bir grup, bembeyaz tuz tabakasının üzerinde hiç beklemedikleri bir hayvanla karşılaştı. Tavşan kulaklı, kanguru bacaklı ve fare gövdeli bu sevimli canlı, sıçrayarak ilerliyordu. Biraz araştırınca karşılarındakinin Türkiye'de nadir görülen Arap tavşanı olduğunu öğrendiler. Adında tavşan geçiyor ama bu hayvan aslında bir kemirgen.
İşte detaylar.
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Kanguru Gibi Sıçrayarak İlerliyor
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İşte, Tuz Gölü'ndeki Arap Tavşanı 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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