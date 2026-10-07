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Tuz Gölü'nde Ne Olduğunu Bilemedikleri Bir Hayvan Çıktı: Kanguru Gibi Zıplayan Arap Tavşanı

Tuz Gölü'nde Ne Olduğunu Bilemedikleri Bir Hayvan Çıktı: Kanguru Gibi Zıplayan Arap Tavşanı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 11:16
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Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Tuz Gölü'nde gezen bir grup, bembeyaz tuz tabakasının üzerinde hiç beklemedikleri bir hayvanla karşılaştı. Tavşan kulaklı, kanguru bacaklı ve fare gövdeli bu sevimli canlı, sıçrayarak ilerliyordu. Biraz araştırınca karşılarındakinin Türkiye'de nadir görülen Arap tavşanı olduğunu öğrendiler. Adında tavşan geçiyor ama bu hayvan aslında bir kemirgen.

İşte detaylar. 

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Kanguru Gibi Sıçrayarak İlerliyor

Kanguru Gibi Sıçrayarak İlerliyor

Arap tavşanını Tuz Gölü'nde arkadaşlarıyla gezerken Dursun Altan fark etti. Altan, karşılaştıkları anı Anadolu Ajansı'na şöyle anlattı:

'Bir süre gezdikten sonra beyazların üzerinde ne olduğunu bilemediğimiz sevimli bir hayvan çıktı. Araştırdığımızda bunun Arap tavşanı olduğunu gördük.'

Arap Tavşanı Nasıl Bir Hayvan?

Arap tavşanı, adına rağmen bir tavşan türü değil. Bozkır ve kurak alanlarda yaşayan küçük bir kemirgen. Uzun kulakları tavşanı, gövdesi fareyi, uzun arka bacakları ise kanguruyu andırıyor.

Tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alıyor ve korunması gereken hayvanlar arasında.

Türkiye'de Daha Önce Nerelerde Görüldü?

Arap tavşanı Türkiye'de nadir görülüyor. Son yıllarda Erzurum, Erzincan, Elazığ, Amasya ve Çorum'da da görüntülendiği haberlere yansımıştı.

İşte, Tuz Gölü'ndeki Arap Tavşanı 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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