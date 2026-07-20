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Tuz Gölü’nde Yapılan Çalışmalar Sonrasında Yaklaşık 13 Bin Yavru Flamingo Yaşam Buldu

Tuz Gölü’nde Yapılan Çalışmalar Sonrasında Yaklaşık 13 Bin Yavru Flamingo Yaşam Buldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2026 - 11:03

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nde koruma çalışmaları kapsamında bu yıl son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldığını açıkladı. 2022’de başlayan çalışmalar sonrasında gölde 12 bin 800 yavru flamingonun hayat bulduğu belirtildi.

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Bakan Murat Kurum, yapılan çalışmaları anlattı.

Bakan Murat Kurum, yapılan çalışmaları anlattı.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından, flamingo popülasyonunun arttığı gölden görüntüler paylaşarak, 'Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor. Koruma altına aldığımız bölgede son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaştık. 12 bin 800 yavru flamingo Tuz Gölü’nde yaşam buldu.' ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Dairesi Başkanı Mustafa Uzun, Tuz Gölü'nün tuzcul sulak alan olarak flamingolar için eşsiz bir barınma alanı olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak Tuz Gölü'nü Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsü altında koruduklarını hatırlatan Uzun, bu bölgede flamingolar da dahil olmak üzere nesli tehdit ve tehlike altındaki kuş, hayvan ve endemik bitki gibi tüm canlıları koruma yönünde gereken bütün çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Uzun, bu yıl yavru sayısı bakımından oldukça iyi durumda olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Geçen sene susuzluğa bağlı olarak yavru sayımız oldukça düşüktü. Ama çok şükür ki bu yıl yağışlar olması gereken seviyelerde. Bu nedenle bu yıl yavru sayıları son 5 yıl içerisinde görülen en üst seviyelere ulaştı. Yaklaşık 12 bin 800 yavrumuzu, projemizde görevli olan akademisyen hocalarımız ve teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde tespit ettik. Yavruların beslenme noktasında da hiçbir eksiğimiz yok. Yavrular yılın sonuna doğru artık göç etme hazırlıklarına başlıyorlar. O döneme kadar izleme çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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