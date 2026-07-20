Tuz Gölü’nde Yapılan Çalışmalar Sonrasında Yaklaşık 13 Bin Yavru Flamingo Yaşam Buldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nde koruma çalışmaları kapsamında bu yıl son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldığını açıkladı. 2022’de başlayan çalışmalar sonrasında gölde 12 bin 800 yavru flamingonun hayat bulduğu belirtildi.
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Bakan Murat Kurum, yapılan çalışmaları anlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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