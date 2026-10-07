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Yaşam
Antik Mısır Kalesinde 3 Bin Yıllık At Mezarı Bulundu

Antik Mısır Kalesinde 3 Bin Yıllık At Mezarı Bulundu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 10:30
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Mısır'ın Nil Deltası'ndaki antik bir kalede yürütülen kazılarda, yaklaşık 3 bin yıl önce özenle gömülmüş genç bir erkek atın iskeleti gün yüzüne çıktı. Hemen yakınında bulunan koşum parçaları, hayvanın bir savaş arabası atı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Aynı kalede II. Ramses'in adını taşıyan bir taş tablet ve elleri arkadan bağlanmış bir Libyalı esiri gösteren bir kabartma da bulundu. Firavunlar dönemi Mısır'ından kalan at kalıntısı o kadar az ki, uzmanlar bu buluşu 'inanılmaz' diye niteliyor.

İşte detaylar. 

Görseller: Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Kaynak

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Firavunlar Mısır'ında Çok Nadir Görülen Buluş

Firavunlar Mısır'ında Çok Nadir Görülen Buluş

Buluşu Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı duyurdu. Kazılar, Buhayre vilayetinde, Nil Deltası'nın batısında kalan Tell el-Abqaa kalesinde yapıldı.

İskelet, orta boylu genç bir erkek ata ait. Yeni Krallık dönemine (yaklaşık M.Ö. 1550-1070) tarihlenen at, kalenin içine özenle gömülmüş. Araştırmacılar bunun bir tören gömüsü olabileceğini düşünüyor.

Neden Bu Kadar Değerli?

Firavunlar döneminden bugüne ulaşan at kalıntısı son derece az. Üstelik bu iskelet neredeyse eksiksiz. Viyana Üniversitesi'nden Lonneke Delpeut, buluşu Live Science'a şöyle değerlendirdi: 

'İnanılmaz bir buluş, çünkü Firavunlar dönemi Mısır'ından elimizde çok az at kalıntısı var.'

Yanında Bulunan Koşum Parçaları İpucu Veriyor

Yanında Bulunan Koşum Parçaları İpucu Veriyor

Atın yakınında savaş arabası koşum takımına ait parçalar da bulundu. Smithsonian Magazine'in aktardığına göre bu parçalar kaymaktaşı ve kireçtaşından yapılmış.

Yeni Krallık döneminde atlar çoğunlukla savaş arabalarını çekmek için kullanılıyordu ve kraliyet ailesiyle askeri seçkinlere ayrılmıştı. Bu yüzden atın, kaledeki askeri birliklerle ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Delpeut'a göre 'bu at, askeri kalelerde atların nasıl kullanıldığına dair bilgimize mutlaka katkı sağlayacak.'

Mount Royal Üniversitesi'nden Carolyn Willekes ise kasıtlı bir at gömüsünün 'insan ile at arasındaki ilişkiye dair merak uyandırıcı ipuçları' verdiğini söylüyor.

II. Ramses'in Adı ve Elleri Bağlı Bir Esir

II. Ramses'in Adı ve Elleri Bağlı Bir Esir

Kazılarda II. Ramses'in doğum adı, taht adı ve Horus adının yazılı olduğu kireçtaşından bir stel (taş tablet) bulundu. II. Ramses yaklaşık M.Ö. 1279-1213 yılları arasında hüküm sürmüştü.

Bir başka tablette oğlu ve halefi Merneptah, çöl ve fırtına tanrısı Seth'e benzetiliyor. Bir stel parçasında ise elleri arkadan bağlı, eğilmiş bir esir tasvir ediliyor. Live Science'a göre esirin Libyalı Meşveş kabilesinden olduğu düşünülüyor. Bu sahne, kalenin batıdan gelen Libyalı gruplara karşı bir savunma noktası olduğuna işaret ediyor.

Kalede Günlük Hayatın İzleri

Ekip kerpiç evler, kuyular, tahıl ambarları, yollar ve çömlek fırınları da buldu. Muskalar, dokuma tezgahları, takılar ve balık, nilüfer çiçeği ve babun şeklindeki çanak çömlekler de buluntular arasında. Depolarda kabuğu soyulmamış tahıl taneleri bile çıktı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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