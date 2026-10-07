Antik Mısır Kalesinde 3 Bin Yıllık At Mezarı Bulundu

Kazılarda II. Ramses'in doğum adı, taht adı ve Horus adının yazılı olduğu kireçtaşından bir stel (taş tablet) bulundu. II. Ramses yaklaşık M.Ö. 1279-1213 yılları arasında hüküm sürmüştü.

Bir başka tablette oğlu ve halefi Merneptah, çöl ve fırtına tanrısı Seth'e benzetiliyor. Bir stel parçasında ise elleri arkadan bağlı, eğilmiş bir esir tasvir ediliyor. Live Science'a göre esirin Libyalı Meşveş kabilesinden olduğu düşünülüyor. Bu sahne, kalenin batıdan gelen Libyalı gruplara karşı bir savunma noktası olduğuna işaret ediyor.

Kalede Günlük Hayatın İzleri

Ekip kerpiç evler, kuyular, tahıl ambarları, yollar ve çömlek fırınları da buldu. Muskalar, dokuma tezgahları, takılar ve balık, nilüfer çiçeği ve babun şeklindeki çanak çömlekler de buluntular arasında. Depolarda kabuğu soyulmamış tahıl taneleri bile çıktı.