Antik Mısır Kalesinde 3 Bin Yıllık At Mezarı Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mısır'ın Nil Deltası'ndaki antik bir kalede yürütülen kazılarda, yaklaşık 3 bin yıl önce özenle gömülmüş genç bir erkek atın iskeleti gün yüzüne çıktı. Hemen yakınında bulunan koşum parçaları, hayvanın bir savaş arabası atı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Aynı kalede II. Ramses'in adını taşıyan bir taş tablet ve elleri arkadan bağlanmış bir Libyalı esiri gösteren bir kabartma da bulundu. Firavunlar dönemi Mısır'ından kalan at kalıntısı o kadar az ki, uzmanlar bu buluşu 'inanılmaz' diye niteliyor.
İşte detaylar.
Görseller: Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Firavunlar Mısır'ında Çok Nadir Görülen Buluş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanında Bulunan Koşum Parçaları İpucu Veriyor
II. Ramses'in Adı ve Elleri Bağlı Bir Esir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın