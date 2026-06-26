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En Çok Sorulan Sorunun Cevabı: Mısır Piramitleri Aslında Nasıl İnşa Edildi?

En Çok Sorulan Sorunun Cevabı: Mısır Piramitleri Aslında Nasıl İnşa Edildi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 17:27
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Mısır piramitleri, insanlığın binlerce yıldır merakla baktığı yapılardır. 'Nasıl inşa edildiler?' sorusu hem uzmanlar hem de meraklılar için yanıtlanmaya devam etmektedir. Yüzyıllar boyunca pek çok kuram öne sürüldü: köleler, olağanüstü teknolojiler, hatta uzaylı ziyaretçiler. Ancak arkeolojik bulgular, çok daha insani ve bir o kadar etkileyici bir gerçeği ortaya koyuyor: Giza piramitleri, son derece organize bir işçi topluluğunun, ustaca planlanmış lojistik zinciriyle ve iki milyonun üzerinde taş blokla, yaklaşık 20 yılda inşa ettiği yapılardır. 

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Uzun süre kabul gören "köle işçi" teorisi, 1990 yılında Giza yakınlarında işçi köyünün kalıntılarının bulunmasıyla köklü biçimde revize edildi.

Uzun süre kabul gören "köle işçi" teorisi, 1990 yılında Giza yakınlarında işçi köyünün kalıntılarının bulunmasıyla köklü biçimde revize edildi.

Harvard Üniversitesi'nden Mark Lehner ve Kahire'deki Giza Piramit Araştırma Derneği'nin yürüttüğü kazılarda ortaya çıkan bulgular, burada yaşayan işçilerin devlet tarafından beslendiğini, giysilerini devlet hazinesinden aldığını ve bakımlarının düzenli yapıldığını gösterdi. İşçi mezarlarındaki bulgular, bazı bireylerin yaralanmadan sonra tıbbi müdahale gördüğünü ortaya koydu. Bu ölçekte örgütlenmiş bir devlet inşaat gücü, Eski Mısır'ın ne kadar sofistike bir idari yapıya sahip olduğunun kanıtıdır.

Taşlar Nasıl Taşındı?

Taşlar Nasıl Taşındı?

Büyük Piramid için kullanılan taş blokların her biri ortalama 2,5 ila 15 ton arasında ağırlık taşımaktadır. Bu blokların bir kısmı yakın mesafedeki Giza kayalıklarından, bir kısmı ise Asvan'daki granit ocaklarından, yaklaşık 900 kilometre uzaktan getirilmiştir. 2013 yılında Wadi el-Jarf bölgesinde bulunan ve Fransız arkeolog Pierre Tallet liderliğindeki ekibin incelediği papirüs metinleri, taşların Nil üzerinden ahşap teknelerle taşındığını ve Giza'ya kadar özel bir kanal sistemiyle ulaştırıldığını belgeler. Bu papirüsler, bizzat inşaat sürecini anlatan en eski yazılı belgeler olma özelliğini taşımaktadır.

Rampa Teorileri: Düz Rampa mı, Sarmal Rampa mı?

Rampa Teorileri: Düz Rampa mı, Sarmal Rampa mı?

Blokların piramit yüksekliğine çıkarılması meselesi tartışılmaya devam etmektedir. 

İki ana teori öne çıkmaktadır: düz dış rampalar (uzun ama geniş açılı) ve sarmal rampalar (piramit dış yüzeyine sarılı). Mimar Jean-Pierre Houdin, 2007 yılında bilgisayar modellemesine dayanan iç sarmal rampa teorisini ileri sürdü: buna göre bloklar önce dış bir rampayla belirli bir yüksekliğe, ardından piramit içindeki bir tünel sistemiyle tepeye ulaştırıldı. Houdin'in teorisi hâlâ tartışılmakla birlikte, piramit içindeki bazı radar analizleri bu modeli destekler bulgular vermiştir.

Piramit inşaatının gerçek mucizesi belki de taşın kendisi değil, organizasyonun kendisidir.

Piramit inşaatının gerçek mucizesi belki de taşın kendisi değil, organizasyonun kendisidir.

20.000 ile 30.000 arasında tahmin edilen işçinin yıl boyunca koordineli çalışması, binin üzerinde usta mimarın sevk ve idaresi, gıda depolama ve dağıtım lojistiği, kalabalık grupların iskânı… Tüm bunlar, MÖ 2560 civarında, yani günümüzden yaklaşık 4.500 yıl önce gerçekleşmiştir. Eski Krallık dönemi Mısır'ı, bu anlamda erken bir 'devlet projeleri' anlayışının en etkileyici pratiğini sergilemiştir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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