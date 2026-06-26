En Çok Sorulan Sorunun Cevabı: Mısır Piramitleri Aslında Nasıl İnşa Edildi?

Mısır piramitleri, insanlığın binlerce yıldır merakla baktığı yapılardır. 'Nasıl inşa edildiler?' sorusu hem uzmanlar hem de meraklılar için yanıtlanmaya devam etmektedir. Yüzyıllar boyunca pek çok kuram öne sürüldü: köleler, olağanüstü teknolojiler, hatta uzaylı ziyaretçiler. Ancak arkeolojik bulgular, çok daha insani ve bir o kadar etkileyici bir gerçeği ortaya koyuyor: Giza piramitleri, son derece organize bir işçi topluluğunun, ustaca planlanmış lojistik zinciriyle ve iki milyonun üzerinde taş blokla, yaklaşık 20 yılda inşa ettiği yapılardır.

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