Tarlasında Tesadüfen Bulduğu Servetin Değeri 2 Milyon Doları Aştı
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ABD'nin Kentucky eyaletinde rutin saha çalışması yapan bir çiftçi, dünya nümismatik (madeni para bilimi) tarihine geçecek bir keşfe imza attı. Bir mısır tarlasında bulunan ve 'Büyük Kentucky Hazinesi' adı verilen koleksiyon, Amerikan İç Savaşı dönemine ait 800'den fazla nadir sikkeden oluşuyor. Hazinenin piyasa değerinin 2 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
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Güvenliği ve gizliliği nedeniyle kimliği açıklanmayan bir adam, Kentucky’deki bir mısır tarlasında çalışırken topraktan parıldayan alışılmadık nesneler fark etti.
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"Büyük Kentucky Hazinesi"ni asıl eşsiz kılan unsur, koleksiyonun yaklaşık %95'ini oluşturan 700'den fazla altın sikke.
Uzmanlar, bu paraların neden gömüldüğüne dair çok güçlü bir tarihsel hipoteze sahip.
Yüzyılı aşkın süredir toprak altında kalmasına rağmen, özel toprak yapısı sayesinde mükemmel şekilde korunan sikkeler, piyasadaki muadillerine kıyasla olağanüstü bir kondisyona sahip.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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