Tarlasında Tesadüfen Bulduğu Servetin Değeri 2 Milyon Doları Aştı

İç Savaş döneminde tarafsızlığını ilan eden Kentucky, büyük bir siyasi istikrarsızlık, iç bölünme ve askeri baskı altındaydı. Georgia Southern Üniversitesi'nden arkeolog Ryan McNutt, bu altınların 1863 yılında Konfederasyon Generali John Hunt Morgan’ın bölgeye düzenlediği yağma baskınlarından korunmak amacıyla gömülmüş olabileceğini belirtiyor. Paraların federal (Union) para birimi olması, sahibinin bunları Konfederasyon askerlerinden saklamak için güçlü bir nedeni olduğunu kanıtlıyor.

Hazinenin değeri sadece 2 milyon doları aşan maddi fiyatıyla ölçülmüyor. Laboratuvar ortamında yürütülen koruma ve doğrulama çalışmaları, 19. yüzyıl ABD para üretimine dair bilinmeyen teknik verileri de ortaya çıkardı. Bazı madeni paralarda daha önce hiç belgelenmemiş basım hataları ve varyantlar keşfedilirken, NGC literatüre yeni bir sikke çeşidi kaydetti.