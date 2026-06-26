article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tarlasında Tesadüfen Bulduğu Servetin Değeri 2 Milyon Doları Aştı

Tarlasında Tesadüfen Bulduğu Servetin Değeri 2 Milyon Doları Aştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 15:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Kentucky eyaletinde rutin saha çalışması yapan bir çiftçi, dünya nümismatik (madeni para bilimi) tarihine geçecek bir keşfe imza attı. Bir mısır tarlasında bulunan ve 'Büyük Kentucky Hazinesi' adı verilen koleksiyon, Amerikan İç Savaşı dönemine ait 800'den fazla nadir sikkeden oluşuyor. Hazinenin piyasa değerinin 2 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güvenliği ve gizliliği nedeniyle kimliği açıklanmayan bir adam, Kentucky’deki bir mısır tarlasında çalışırken topraktan parıldayan alışılmadık nesneler fark etti.

Güvenliği ve gizliliği nedeniyle kimliği açıklanmayan bir adam, Kentucky’deki bir mısır tarlasında çalışırken topraktan parıldayan alışılmadık nesneler fark etti.

İlk başta sıradan bir buluntu gibi görünen bu durum, toprağın kazılmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihinin en etkileyici hazine keşiflerinden birine dönüştü.

Yetkililer tarafından incelenen ve orijinal olduğu onaylanan hazineden, 1840 ile 1863 yılları arasında tarihlenen 800'den fazla sikke çıktı. Yapılan incelemelerde, madeni paralardan birinin üzerinde modern tarım aletlerinin izine rastlandı. Bu detay, tarlanın onlarca yıldır ekilip biçilmesine rağmen altındaki servetin bugüne kadar nasıl fark edilmediğini gözler önüne seriyor.

"Büyük Kentucky Hazinesi"ni asıl eşsiz kılan unsur, koleksiyonun yaklaşık %95'ini oluşturan 700'den fazla altın sikke.

"Büyük Kentucky Hazinesi"ni asıl eşsiz kılan unsur, koleksiyonun yaklaşık %95'ini oluşturan 700'den fazla altın sikke.

Setin büyük bölümü 1 dolarlık altın paralardan oluşurken, içerisindeki 10 ve 20 dolarlık nadir parçalar koleksiyoncuların iştahını kabartıyor.

Hazinenin en göz kamaştırıcı parçaları ise şunlar:

  • Liberty Head Double Eagle: Amerikan nümizmatiğinin en değerli tasarımlarından biri.

  • 1863 Tarihli Liberty Double Eagle: Bu ultra nadir sikkeden hazinenin içinden tam 18 adet çıktı. Uzmanlar, bu kondisyonda tek bir tanesinin bile bulunmasının tarihi bir olay olduğunu, 18 tanesinin birden çıkmasının ise ezber bozduğunu belirtiyor.

  • Dahlonega Darphanesi Sikkeleri: Georgia'daki eski darphanede basılan bu özel parçalar, hazinenin tarihi değerini katlıyor.

Koleksiyonun büyüklüğünü fark eden tarla sahibi, ABD'nin en ünlü nümismatik (eski paraları, madeni paraları, madalyaları, nişanları ve jetonları geleneksel, ekonomik ve estetik açıdan incelenen bilim dalı) uzmanlarından Jeff Garrett ile iletişime geçti. Garrett, bu materyali incelemeyi 'kariyerinin en önemli anı' olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, bu paraların neden gömüldüğüne dair çok güçlü bir tarihsel hipoteze sahip.

Uzmanlar, bu paraların neden gömüldüğüne dair çok güçlü bir tarihsel hipoteze sahip.

İç Savaş döneminde tarafsızlığını ilan eden Kentucky, büyük bir siyasi istikrarsızlık, iç bölünme ve askeri baskı altındaydı. Georgia Southern Üniversitesi'nden arkeolog Ryan McNutt, bu altınların 1863 yılında Konfederasyon Generali John Hunt Morgan’ın bölgeye düzenlediği yağma baskınlarından korunmak amacıyla gömülmüş olabileceğini belirtiyor. Paraların federal (Union) para birimi olması, sahibinin bunları Konfederasyon askerlerinden saklamak için güçlü bir nedeni olduğunu kanıtlıyor.

Hazinenin değeri sadece 2 milyon doları aşan maddi fiyatıyla ölçülmüyor. Laboratuvar ortamında yürütülen koruma ve doğrulama çalışmaları, 19. yüzyıl ABD para üretimine dair bilinmeyen teknik verileri de ortaya çıkardı. Bazı madeni paralarda daha önce hiç belgelenmemiş basım hataları ve varyantlar keşfedilirken, NGC literatüre yeni bir sikke çeşidi kaydetti.

Yüzyılı aşkın süredir toprak altında kalmasına rağmen, özel toprak yapısı sayesinde mükemmel şekilde korunan sikkeler, piyasadaki muadillerine kıyasla olağanüstü bir kondisyona sahip.

Yüzyılı aşkın süredir toprak altında kalmasına rağmen, özel toprak yapısı sayesinde mükemmel şekilde korunan sikkeler, piyasadaki muadillerine kıyasla olağanüstü bir kondisyona sahip.

Orijinallikleri tescillendikten sonra özel işlemlerle temizlenen ve koruma altına alınan sikkeler, koleksiyon pazarında tek tek satışa sunulmaya başlandı. 160 yıl sonra tamamen tesadüfen gün yüzüne çıkan 'Büyük Kentucky Hazinesi', şansı, tarihi, savaşı ve arkeolojiyi tek bir tarlada buluşturarak Kuzey Amerika tarihinin en büyük nümismatik dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın