article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pencere Demirlerindeki Pası Yok Eden En Etkili Yöntem Belli Oldu

Pencere Demirlerindeki Pası Yok Eden En Etkili Yöntem Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 16:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Konutların dış cephesinde hem güvenliği hem de estetiği sağlayan metal pencere parmaklıkları, zamanla nem ve hava şartları nedeniyle paslanarak kötü bir görüntü oluşturabiliyor. Ancak uzmanlar, paslanmış metal ızgaraları tamamen değiştirmek yerine, doğru teknikler ve korozyon önleyici boyalarla ilk günkü haline getirmenin hem ekonomik hem de son derece etkili bir çözüm olduğunu belirtiyor.

Metal yapıların onarımına odaklanan cephe yenileme çalışmaları, evlerin görünümünü anında modernize ederken mülklerin değerini de artırıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pencere demirlerindeki paslanma, görsel olarak ihmal edilmişlik hissi uyandırmanın ötesinde ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Pencere demirlerindeki paslanma, görsel olarak ihmal edilmişlik hissi uyandırmanın ötesinde ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Zamanla ilerleyen korozyon; metalin kalınlığını azaltıyor, kaynak yerlerini zayıflatır ve yapının dayanıklılığını tehlikeye atıyor.

Uzmanlar, korozyonun ilk ortaya çıktığı bölgeler olan kaynak yerleri, köşeler ve bağlantı noktalarının düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Sorun erken aşamada fark edildiğinde süreç sadece zımparalama ve boyama ile çözülebilirken, gecikmiş durumlarda delinmeler ve komple değişim gibi yüksek maliyetli işlemler kaçınılmaz hale geliyor.

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşlerine göre, başarılı bir restorasyon süreci şu adımlardan geçiyor:

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşlerine göre, başarılı bir restorasyon süreci şu adımlardan geçiyor:

  • Pasın yüzeysel mi yoksa metalin derinine mi indiği belirlenir. Yüzeysel durumlarda zımparalama yeterli olur.

  • Birçok kişi doğrudan son kat boyaya odaklansa da metal ile nem arasındaki teması kesen asıl unsur korozyon önleyici astardır. Astar, pasın yeniden oluşmasını engeller ve boyanın metale tutunmasını sağlar.

  • Son kat boyanın dayanıklılığını artırarak özellikle yağmurlu, deniz tuzu serpintisine veya kentsel kirliliğe maruz kalan bölgelerde tam koruma sağlar.

Boyama esnasında leke ve damlama oluşmasını önlemek için uzmanlar; ince katmanlar halinde çalışılmasını, doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu günlerde uygulama yapılmamasını ve üreticinin kuruma sürelerine mutlaka uyulmasını öneriyor.

Renk seçimi ne olursa olsun (açık tonların pencereleri vurgulaması ya da koyu tonların sade ve zarif bir görünüm sunması) bakımlı parmaklıklar tüm konutun algısını değiştiriyor.

Renk seçimi ne olursa olsun (açık tonların pencereleri vurgulaması ya da koyu tonların sade ve zarif bir görünüm sunması) bakımlı parmaklıklar tüm konutun algısını değiştiriyor.

Restorasyon sayesinde ev sahipleri hem binalarının ömrünü uzatıyor hem de gelecekteki büyük onarım masraflarının önüne geçerek mülklerinde düzenli ve güncel bir bakım imajı yaratıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın