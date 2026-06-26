Emlak Uzmanı Ev Alırken Yapılması Gereken Bozuk Para Testini Açıkladı
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Ev satın almak hayatınızın en büyük kararlarından biri olabilir. Ancak sadece makyajlı dekorasyona aldanıp büyük yapısal sorunları gözden kaçırmak, sonradan başınızı çok ağrıtabilir. Dünyaca ünlü gayrimenkul uzmanı Phil Spencer, ev gezerken yanınızda mutlaka bir madeni para bulundurmanız gerektiğini belirterek hayat kurtaran ipuçlarını paylaştı.
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Phil Spencer, potansiyel alıcıları ev turları sırasında yüzeysel görünüşün ötesine bakmaya davet ediyor.
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Emlak uzmanı, eski ev sahiplerinin kusurları gizlemek için boya veya geçici çözümler kullanabileceğini vurgulayarak alıcıların şu noktalara dikkat etmesini öneriyor:
Phil Spencer, evi satın aldıktan sonraki taşınma süreci için de çok kritik uyarılarda bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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