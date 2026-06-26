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Emlak Uzmanı Ev Alırken Yapılması Gereken Bozuk Para Testini Açıkladı

Emlak Uzmanı Ev Alırken Yapılması Gereken Bozuk Para Testini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 16:13
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Ev satın almak hayatınızın en büyük kararlarından biri olabilir. Ancak sadece makyajlı dekorasyona aldanıp büyük yapısal sorunları gözden kaçırmak, sonradan başınızı çok ağrıtabilir. Dünyaca ünlü gayrimenkul uzmanı Phil Spencer, ev gezerken yanınızda mutlaka bir madeni para bulundurmanız gerektiğini belirterek hayat kurtaran ipuçlarını paylaştı.

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Phil Spencer, potansiyel alıcıları ev turları sırasında yüzeysel görünüşün ötesine bakmaya davet ediyor.

Phil Spencer, potansiyel alıcıları ev turları sırasında yüzeysel görünüşün ötesine bakmaya davet ediyor.

Evdeki ciddi yapısal sorunları anlamanın çok basit bir yolu olduğunu belirten uzman, kendi pratik kuralını şöyle açıklıyor:

'Duvarlardaki çatlaklara karşı her zaman dikkatli olun. Eğer duvardaki bir çatlağın içerisine 10 kuruşluk (peni) bir madeni para sığabiliyorsa, orada ciddi bir yapısal sorun olabilir. Bu durum kesin olarak binanın çöktüğü anlamına gelmez ama kesinlikle profesyonel bir uzmana danışmanız gerektiğinin kanıtıdır.'

Emlak uzmanı, eski ev sahiplerinin kusurları gizlemek için boya veya geçici çözümler kullanabileceğini vurgulayarak alıcıların şu noktalara dikkat etmesini öneriyor:

Emlak uzmanı, eski ev sahiplerinin kusurları gizlemek için boya veya geçici çözümler kullanabileceğini vurgulayarak alıcıların şu noktalara dikkat etmesini öneriyor:

  • Tavan köşelerini ve süpürgelikleri dikkatlice inceleyin. Su hasarını veya küfü örtmek için yakın zamanda sadece o bölgenin boyanıp boyanmadığına dikkat edin.

  • Ayıp olur diye çekinmeyin, banyo ve mutfaktaki muslukları açarak su basıncını kontrol edin. Enerji verimliliği ve konfor için su akışı yeterli mi?

  • Sadece kağıt üzerindeki raporlara bakmayın. Pencereleri ve kapıları bizzat kendiniz açıp kapatın; contaların sıkı olup olmadığını, içeriye hava akımı (rüzgar) sızdırıp sızdırmadığını sorgulayın.

  • Aydınlatma armatürlerine ve prizlerin konumuna bakın; sayıları ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Eğer bir apartman dairesi bakıyorsanız, ortak alanların, merdivenlerin düzenli ve bakımlı olup olmadığını kontrol edin.

  • Komşulardan gelebilecek sesleri ve çevrenin durumunu anlamak için evi günün farklı saatlerinde ziyaret edin ve asla acele karar vermeyin.

Phil Spencer, evi satın aldıktan sonraki taşınma süreci için de çok kritik uyarılarda bulundu.

Phil Spencer, evi satın aldıktan sonraki taşınma süreci için de çok kritik uyarılarda bulundu.

Taşınma gününün acil serviste bitmesini istemiyorsanız şu iki altın kurala uymanız gerekiyor:

1. 'Temel İhtiyaçlar Kutusu' Hazırlayın

Yeni bir eve taşındığınızda her şeyi aynı gün yerleştirmek imkansızdır. Bu yüzden diş fırçası, çay, kahve, telefon şarj cihazları ve kıyafet gibi günlük olmazsa olmaz eşyalarınızı en son paketleyin ve ilk açılacak şekilde ayrı bir çanta veya kutuda (Temel İhtiyaçlar Kutusu) toplayın.

2. Kutuları Asla Aşırı Doldurmayın (Maksimum 15 KG)

Kutu sayısını azaltmak için eşyaları tek bir yere yığmak en büyük hatalardan biridir. Spencer, 'Çok ağır kutular, nakliye firması kullansanız da kendiniz taşısanız da büyük tehlikedir. Kutunun yırtılmasıyla değerli eşyalarınız kırılabilir, daha da kötüsü bel fıtığı gibi ciddi yaralanmalar yaşanabilir' diyerek uyarıyor.

Kutuların ideal olarak 15 kilogramı geçmemesi gerektiğini belirten emlak uzmanı, teraziye gerek olmadığını, basit bir testle bunun anlaşılabileceğini söylüyor: 'Kutuyu paketledikten sonra yerden kaldırın. Bir insanın bunu merdivenlerden indirip çıkaramayacağını değerlendirin. Cevabınız hayır ise, yükü diğer kutulara dağıtın.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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