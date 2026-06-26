Emlak Uzmanı Ev Alırken Yapılması Gereken Bozuk Para Testini Açıkladı

Taşınma gününün acil serviste bitmesini istemiyorsanız şu iki altın kurala uymanız gerekiyor:

1. 'Temel İhtiyaçlar Kutusu' Hazırlayın

Yeni bir eve taşındığınızda her şeyi aynı gün yerleştirmek imkansızdır. Bu yüzden diş fırçası, çay, kahve, telefon şarj cihazları ve kıyafet gibi günlük olmazsa olmaz eşyalarınızı en son paketleyin ve ilk açılacak şekilde ayrı bir çanta veya kutuda (Temel İhtiyaçlar Kutusu) toplayın.

2. Kutuları Asla Aşırı Doldurmayın (Maksimum 15 KG)

Kutu sayısını azaltmak için eşyaları tek bir yere yığmak en büyük hatalardan biridir. Spencer, 'Çok ağır kutular, nakliye firması kullansanız da kendiniz taşısanız da büyük tehlikedir. Kutunun yırtılmasıyla değerli eşyalarınız kırılabilir, daha da kötüsü bel fıtığı gibi ciddi yaralanmalar yaşanabilir' diyerek uyarıyor.

Kutuların ideal olarak 15 kilogramı geçmemesi gerektiğini belirten emlak uzmanı, teraziye gerek olmadığını, basit bir testle bunun anlaşılabileceğini söylüyor: 'Kutuyu paketledikten sonra yerden kaldırın. Bir insanın bunu merdivenlerden indirip çıkaramayacağını değerlendirin. Cevabınız hayır ise, yükü diğer kutulara dağıtın.'