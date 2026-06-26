Ne Sirke Ne Çamaşır Suyu: Mutfaktaki Bu İki Malzeme Yabani Otları Anında Kurutuyor

Bu bitkiler; geniş kök sistemleri, muazzam tohum rezervleri ve yabani ot ilaçlarına karşı direnç gösteren mumsu yaprakları sayesinde doğada hayatta kalma konusunda tam bir uzmandır.

İnternet, bu inatçı otlardan kurtulmanın binbir türlü yoluyla dolu. Sosyal medyada en sık paylaşılan yöntemlerin başında sirke, çamaşır suyu veya kimyasal ilaçlar gelse de, Neal adında bir kadının Instagram’da paylaştığı ev yapımı yöntem ezberleri bozdu. Neal, pahalı ya da zararlı kimyasallar yerine, herkesin mutfağında bolca bulunan sofra tuzu ve kaynar su ikilisiyle bu sorunu tamamen çözdüğünü kanıtladı.