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Elektriksiz Çalışan Buzdolabı Yaptı: Sebzeleri 20 Gün Boyunca Taze Tutuyor

Elektriksiz Çalışan Buzdolabı Yaptı: Sebzeleri 20 Gün Boyunca Taze Tutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 11:25
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Nijeryalı bir mucit, elektrik altyapısı olmayan kırsal bölgeler için devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. MÖ 2500 yılına ait antik bir teknolojiyi yeniden canlandıran Mohamed Bah Abba’nın icat ettiği 'Zeer', meyve ve sebzeleri hiçbir enerji kaynağı kullanmadan haftalarca taze tutmayı başarıyor.

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Modern dünya elektrikli buzdolaplarına bağımlı yaşarken, Afrika’nın kırsal kesimlerinde gıdaların bozulmasını önlemek her zaman büyük bir hayatta kalma mücadelesi oldu.

Modern dünya elektrikli buzdolaplarına bağımlı yaşarken, Afrika’nın kırsal kesimlerinde gıdaların bozulmasını önlemek her zaman büyük bir hayatta kalma mücadelesi oldu.

Çömlekçi bir aileden gelen Nijeryalı mucit Mohamed Bah Abba, bu sorunu çözmek için tarihin derinliklerine indi ve tamamen elektriksiz çalışan, doğayla uyumlu bir soğutma sistemi geliştirdi. Arapçada 'kil kap' anlamına gelen Zeer (iç içe buzdolabı), kırsal bölgelerde hem gıda israfını önlüyor hem de ekonomiyi canlandırıyor.

Arkeologlara göre, buharlaşmalı soğutma yönteminin geçmişi Kuzey Afrika’da MÖ 2500'lü yıllara kadar uzanıyor.

Arkeologlara göre, buharlaşmalı soğutma yönteminin geçmişi Kuzey Afrika’da MÖ 2500'lü yıllara kadar uzanıyor.

Antik fresklerde kölelerin ve hizmetkarların, içindekileri soğutmak amacıyla su kaplarını yelpazelediği görülüyor. Modern buzdolaplarının icadıyla unutulan bu kadim bilgi, Abba tarafından 1995 yılında yeniden keşfedildi.

Abba, hem çiftçilerin ürünlerinin bozulmasını engellemek hem de bölgedeki işsiz yerel işgücünü değerlendirmek amacıyla kolları sıvadı. Yetenekli çömlekçileri işe alarak ilk etapta 5.000 adet Zeer’in seri üretimini gerçekleştirdi.

Tamamen fizik kurallarına dayanan bu dâhice sistem, oldukça basit ama etkili bir çalışma prensibine sahip:

Tamamen fizik kurallarına dayanan bu dâhice sistem, oldukça basit ama etkili bir çalışma prensibine sahip:

  • Aynı şekle sahip ancak farklı boyutlarda iki kil kap iç içe yerleştiriliyor.

  • İki kap arasında kalan boşluk, suyla nemlendirilmiş kumla dolduruluyor.

  • Dıştaki sıvının buharlaşması, içteki kabın içindeki ısıyı dışarı çekiyor.

  • Yiyecekler içteki kaba konulup üzeri nemli bir bez veya kapakla örtülüyor. Sistemin çalışması için kuru ve havalandırılmış bir yerde tutulması ve kuma günde iki kez su eklenmesi yeterli oluyor.

Mohamed Bah Abba, bu icadını Nijerya'nın kuzeyindeki 11 eyalette yaygınlaştırmayı başardı.

Mohamed Bah Abba, bu icadını Nijerya'nın kuzeyindeki 11 eyalette yaygınlaştırmayı başardı.

Kısa sürede sınırları aşan proje; Kamerun, Nijer, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi diğer Afrika ülkelerine de taşındı.

Üstelik Zeer sadece gıdaları korumakla kalmıyor. Eritre, Hindistan, Haiti ve Honduras gibi ülkelerin uzak kırsal bölgelerinde, diyabet hastaları için hayati önem taşıyan insülin şişelerini, ilaçları ve aşıları soğuk tutmak amacıyla da güvenle kullanılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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