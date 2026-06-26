Elektriksiz Çalışan Buzdolabı Yaptı: Sebzeleri 20 Gün Boyunca Taze Tutuyor
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Nijeryalı bir mucit, elektrik altyapısı olmayan kırsal bölgeler için devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. MÖ 2500 yılına ait antik bir teknolojiyi yeniden canlandıran Mohamed Bah Abba’nın icat ettiği 'Zeer', meyve ve sebzeleri hiçbir enerji kaynağı kullanmadan haftalarca taze tutmayı başarıyor.
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Modern dünya elektrikli buzdolaplarına bağımlı yaşarken, Afrika’nın kırsal kesimlerinde gıdaların bozulmasını önlemek her zaman büyük bir hayatta kalma mücadelesi oldu.
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Arkeologlara göre, buharlaşmalı soğutma yönteminin geçmişi Kuzey Afrika’da MÖ 2500'lü yıllara kadar uzanıyor.
Tamamen fizik kurallarına dayanan bu dâhice sistem, oldukça basit ama etkili bir çalışma prensibine sahip:
Mohamed Bah Abba, bu icadını Nijerya'nın kuzeyindeki 11 eyalette yaygınlaştırmayı başardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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