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Denize 21,5 Milyon Metreküp Kum Boşalttılar

Denize 21,5 Milyon Metreküp Kum Boşalttılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 10:49
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Kıyı erozyonuna karşı beton duvarlar örmek yerine doğayla iş birliği yapan Hollanda, Delfland kıyısına devasa bir kum rezervi inşa etti. 'Kum Motoru' adı verilen bu proje, dalgaların gücünü arkasına alarak sahilleri kendi kendine büyütüyor.

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Hollanda, deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonuyla mücadelede ezber bozan bir yönteme imza attı.

Hollanda, deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonuyla mücadelede ezber bozan bir yönteme imza attı.

Ülke, plajlarını ve kıyı şeridini korumak için beton bariyerler inşa etmek yerine, okyanusa tam 21,5 milyon metreküp kum bırakarak doğanın kendi kendini iyileştirmesine izin verdi.

Su ve yer altı kaynakları üzerine uygulamalı araştırmalar yapan Hollandalı enstitü Deltares tarafından izlenen ve raporlanan bu deneyim, denizi zorla aynı yerde tutmaya çalışmadan kıyı kayıplarını azaltmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor.

2011 yılında Kijkduin yakınlarında hayata geçirilen projede, deniz tabanından kum çıkaran özel tarama gemileri kullanıldı.

2011 yılında Kijkduin yakınlarında hayata geçirilen projede, deniz tabanından kum çıkaran özel tarama gemileri kullanıldı.

Kıyıya 10 kilometre uzaklıktaki bir bölgeden taşınan kumlarla, denize doğru 1 kilometre uzanan ve 2 kilometrelik bir kıyı şeridini kaplayan kanca şeklinde devasa bir yarımada oluşturuldu. Bazı noktalarda ortalama deniz seviyesinin 5 metre üzerine çıkan bu yapı, aslında sabit kalması için tasarlanmadı.

Mühendisler, bu projede 'doğayla birlikte inşa etmek' (building with nature) adını verdikleri bir teknik kullandı. Amaç; dalgaların, rüzgarın ve akıntıların bu devasa kum rezervini zamanla etrafa dağıtmasını sağlamaktı. Nitekim okyanus her gün kumu hareket ettirdikçe, yarımada orijinal şeklini kaybediyor ancak kumlar planlandığı gibi komşu plajlara ve kumullara taşınıyor.

Deltares'in koordinatörlüğünde yapılan 10 yıllık izleme çalışmalarının sonuçları oldukça olumlu:

Deltares'in koordinatörlüğünde yapılan 10 yıllık izleme çalışmalarının sonuçları oldukça olumlu:

  • Kumlar yakın alanlara yayılarak plaj şeridini gözle görülür şekilde genişletti.

  • Projenin güney kesiminde, yüksekliği 3 metreye ulaşan yeni kum tepeleri (kumullar) oluştu. Bu kumullar, dalgaların gücünü emerek karadaki yerleşim yerleri için doğal bir bariyer görevi görüyor.

  • Bölgede deniz tabanında yaşayan hayvan türlerinin ve kıyı kuşlarının sayısında artış gözlendi. Ancak plajı ziyaret eden insan sayısının artması, bazı kuşların yuva yapma alanlarını olumsuz etkiledi.

Kum Motoru projesi, özellikle kıyı erozyonundan ciddi şekilde etkilenen Brezilya gibi ülkelerde büyük bir tartışma ve merak uyandırdı.

Kum Motoru projesi, özellikle kıyı erozyonundan ciddi şekilde etkilenen Brezilya gibi ülkelerde büyük bir tartışma ve merak uyandırdı.

Ancak uzmanlar, bu yöntemin her sahile doğrudan kopyalanamayacağı konusunda uyarıyor.

Bir bölgede Mega Kum Besleme yapılabilmesi için şu kriterlerin incelenmesi gerekiyor:

  • Denizden çıkarılacak kumun, uygulanacak sahildeki kumla aynı özelliklere sahip olması şarttır.

  • Yarımadanın değişen şekli geçici ve tehlikeli akıntılar yaratabileceğinden, yüzücülerin güvenliği için sürekli izleme yapılmalıdır.

  • Her kıyının dalga boyu, rüzgar yönü, akıntı şiddeti ve deniz tabanı derinliği farklıdır.

Hollanda deneyimi, kıyı erozyonuna karşı kesin ve sihirli bir çözüm vaat etmiyor; ancak doğru araştırma, izleme ve doğanın gücüne güvenildiğinde, denizle savaşmak yerine onunla uyum içinde yaşamanın en etkili yolunu gösteriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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