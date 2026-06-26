Denize 21,5 Milyon Metreküp Kum Boşalttılar
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Hollanda, deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonuyla mücadelede ezber bozan bir yönteme imza attı.
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2011 yılında Kijkduin yakınlarında hayata geçirilen projede, deniz tabanından kum çıkaran özel tarama gemileri kullanıldı.
Deltares'in koordinatörlüğünde yapılan 10 yıllık izleme çalışmalarının sonuçları oldukça olumlu:
Kum Motoru projesi, özellikle kıyı erozyonundan ciddi şekilde etkilenen Brezilya gibi ülkelerde büyük bir tartışma ve merak uyandırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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