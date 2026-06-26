Denize 21,5 Milyon Metreküp Kum Boşalttılar

Ülke, plajlarını ve kıyı şeridini korumak için beton bariyerler inşa etmek yerine, okyanusa tam 21,5 milyon metreküp kum bırakarak doğanın kendi kendini iyileştirmesine izin verdi.

Su ve yer altı kaynakları üzerine uygulamalı araştırmalar yapan Hollandalı enstitü Deltares tarafından izlenen ve raporlanan bu deneyim, denizi zorla aynı yerde tutmaya çalışmadan kıyı kayıplarını azaltmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor.