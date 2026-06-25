Uzmanlara Göre Yazın Tüketilmemesi Gereken Yiyecekler: Terlemeyi Artırıyor, Vücudu Susuz Bırakıyor

1. Yüksek Şekerli Yiyecekler ve İçecekler (Bağırsakların Düşmanı)

Sıcak havada içinizi ferahlatacağını düşündüğünüz aşırı şekerli hazır içecekler veya tatlılar tam bir tuzaktır. Diyetisyen Theresa Gentile, 'Yiyeceklerinizde çok fazla şeker varsa, bağırsaklara yoğun şekilde sıvı çektiği için dehidrasyonu (susuzluğu) daha da kötüleştirir' uyarısında bulunuyor. Bu durum sindirimi zorlaştırarak bağırsaklarınıza çok fazla yük bindiriyor.

2. Ağır, Yağlı ve Kızartılmış Gıdalar

Kızarmış tavuklar, ızgara kaburgalar veya ağır yağlı yemekler... Bu tür kalori yoğun gıdalar sindirim sisteminizi kilitleyecektir. Vücut bu ağır yiyecekleri sindirmek için normalden çok daha fazla enerji harcar ve bu da vücut ısınızın içeriden yükselmesine, kendinizi halsiz ve aşırı ısınmış hissetmenize neden olur.

3. Tuzlu ve İşlenmiş Atıştırmalıklar

Cipsler, şarküteri ürünleri ve işlenmiş etler yüksek oranda sodyum (tuz) içerir. Eğer gün içinde yeterince sıvı tüketmiyorsanız, bu gıdalar vücuttaki suyu adeta emerek susuzluğu tehlikeli boyutlara taşır.