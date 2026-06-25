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Uzmanlara Göre Yazın Tüketilmemesi Gereken Yiyecekler: Terlemeyi Artırıyor, Vücudu Susuz Bırakıyor

Uzmanlara Göre Yazın Tüketilmemesi Gereken Yiyecekler: Terlemeyi Artırıyor, Vücudu Susuz Bırakıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 18:21
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Kavurucu yaz sıcakları ve ardı arkası kesilmeyen sıcak hava dalgaları ülke genelinde etkisini sürdürürken, uzmanlar beslenme alışkanlıklarımız konusunda çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Termometrelerin rekor kırdığı yaz günlerinde ne yediğimiz, sadece enerjimizi değil vücut ısımızı ve sıvı dengemizi de doğrudan belirliyor.

Uzman diyetisyenlerin açıklamalarına göre, sıcak havalarda 'serinlemek' ya da 'enerji toplamak' amacıyla yapılan bazı büyük hatalar, terlemeyi artırarak bağırsaklara aşırı yük bindiriyor ve dehidrasyonu (susuzluğu) ölümcül seviyelere taşıyabiliyor.

İşte bu sıcaklarda uzak durmanız gereken gizli tehlikeler ve yaz diyetinizin altın kuralları...

Kaynak Kaynak2

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Sıcak Havalarda Uzak Durulması Gereken "En Kötü" Yiyecek ve İçecekler

Sıcak Havalarda Uzak Durulması Gereken "En Kötü" Yiyecek ve İçecekler

1. Yüksek Şekerli Yiyecekler ve İçecekler (Bağırsakların Düşmanı)

Sıcak havada içinizi ferahlatacağını düşündüğünüz aşırı şekerli hazır içecekler veya tatlılar tam bir tuzaktır. Diyetisyen Theresa Gentile, 'Yiyeceklerinizde çok fazla şeker varsa, bağırsaklara yoğun şekilde sıvı çektiği için dehidrasyonu (susuzluğu) daha da kötüleştirir' uyarısında bulunuyor. Bu durum sindirimi zorlaştırarak bağırsaklarınıza çok fazla yük bindiriyor.

2. Ağır, Yağlı ve Kızartılmış Gıdalar

Kızarmış tavuklar, ızgara kaburgalar veya ağır yağlı yemekler... Bu tür kalori yoğun gıdalar sindirim sisteminizi kilitleyecektir. Vücut bu ağır yiyecekleri sindirmek için normalden çok daha fazla enerji harcar ve bu da vücut ısınızın içeriden yükselmesine, kendinizi halsiz ve aşırı ısınmış hissetmenize neden olur.

3. Tuzlu ve İşlenmiş Atıştırmalıklar

Cipsler, şarküteri ürünleri ve işlenmiş etler yüksek oranda sodyum (tuz) içerir. Eğer gün içinde yeterince sıvı tüketmiyorsanız, bu gıdalar vücuttaki suyu adeta emerek susuzluğu tehlikeli boyutlara taşır.

4. Masum Görünen Tehlike: Buzlu Çay

4. Masum Görünen Tehlike: Buzlu Çay

Kafeinli buzlu çaylar aslında birer idrar söktürücüdür (diüretik). İdrar sistemini uyararak vücudun en çok ihtiyaç duyduğu anda su atmasına neden olurlar ve uzun vadede sizi daha çok susuz bırakırlar.

5. Dikkat: Dondurma ve Buz Gibi İçecekler Boğaz Enfeksiyonu Yapıyor!

Klinik Diyetisyen Martyna Puc, sanılanın aksine buz gibi içeceklerin ve hızlıca yenen dondurmaların iyi bir fikir olmadığını belirtiyor: 'Çok soğuk gıdalar kan damarlarını daraltarak mukoza zarını zayıflatır ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı bizi savunmasız bırakır. Yazın sık yaşanan boğaz enfeksiyonlarının temel sebebi budur.' Uzmanlar dondurmanın yavaş yavaş yenmesini, içeceklerin ise 'buz gibi' değil 'hafif soğuk' tüketilmesini öneriyor.

Sıcak hava, beynin hipotalamus bölgesindeki ısı algılayıcı proteinleri tetikleyerek tokluk hissi yaratır ve iştahı bastırır.

Sıcak hava, beynin hipotalamus bölgesindeki ısı algılayıcı proteinleri tetikleyerek tokluk hissi yaratır ve iştahı bastırır.

Bu, vücudun sindirim kaynaklı ısıyı azaltma çabasıdır. Ancak besin ihtiyacımız azalmaz. İşte yazın tüketilmesi gerekenler:

  • Yağsız ve Soğuk Proteinler: Ağır kırmızı etler yerine; haşlanmış yumurta, soğuk ton balığı, somon veya karides salataları tercih edilmelidir. (Unutmayın, bu gıdalar sıcakta çok çabuk bozulur; 1 saatten fazla dışarıda kalmamalıdır).

  • Su Zengini Meyve ve Sebzeler: Ortalama bir sebze %80 su içerirken, karpuz %90, salatalık ise %97 oranında sudan oluşur. Kavun, çilek, portakal, marul ve domates yaz için mükemmel hidrasyon (sıvı) kaynaklarıdır.

  • Fermente Soğuk Çorbalar: Doğal yoğurt veya kefirle yapılan soğuk çorbalar hem bağırsakları yormaz hem de kaybedilen mineralleri geri kazandırır.

Sıcakta sadece su değil, ter yoluyla sinir ve kas fonksiyonlarımızı düzenleyen elektrolitleri (sodyum, potasyum, magnezyum) de kaybederiz.

Sıcakta sadece su değil, ter yoluyla sinir ve kas fonksiyonlarımızı düzenleyen elektrolitleri (sodyum, potasyum, magnezyum) de kaybederiz.

  • Herkesin su ihtiyacı kilosuna, aktivitesine ve cinsiyetine göre değişir. Günde en az 8-12 bardak su temel kuraldır. Ancak susamayı beklememeli, gün içine yayarak küçük yudumlarla içilmelidir.

  • Dehidrasyonu anlamanın en kolay yolu idrar rengidir. Eğer koyu sarıysa, vücudunuz tehlike sinyali veriyor demektir.

  • Sadece su yetmediğinde; hindistan cevizi suyu, karpuz suyu veya maden suları hızlı birer elektrolit deposudur.

  • Suyun içine taze nane yaprakları, limon dilimleri veya su tutma özelliğini artırarak tok tutan bir çay kaşığı chia tohumu ekleyebilirsiniz. Ayrıca sütün içindeki proteinler, elektrolitlerin vücutta daha uzun süre tutulmasını sağladığı için sıcak havalarda iyi bir hidrasyon alternatifidir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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