Uzmanlara Göre Yazın Tüketilmemesi Gereken Yiyecekler: Terlemeyi Artırıyor, Vücudu Susuz Bırakıyor
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Kavurucu yaz sıcakları ve ardı arkası kesilmeyen sıcak hava dalgaları ülke genelinde etkisini sürdürürken, uzmanlar beslenme alışkanlıklarımız konusunda çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Termometrelerin rekor kırdığı yaz günlerinde ne yediğimiz, sadece enerjimizi değil vücut ısımızı ve sıvı dengemizi de doğrudan belirliyor.
Uzman diyetisyenlerin açıklamalarına göre, sıcak havalarda 'serinlemek' ya da 'enerji toplamak' amacıyla yapılan bazı büyük hatalar, terlemeyi artırarak bağırsaklara aşırı yük bindiriyor ve dehidrasyonu (susuzluğu) ölümcül seviyelere taşıyabiliyor.
İşte bu sıcaklarda uzak durmanız gereken gizli tehlikeler ve yaz diyetinizin altın kuralları...
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Sıcak Havalarda Uzak Durulması Gereken "En Kötü" Yiyecek ve İçecekler
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4. Masum Görünen Tehlike: Buzlu Çay
Sıcak hava, beynin hipotalamus bölgesindeki ısı algılayıcı proteinleri tetikleyerek tokluk hissi yaratır ve iştahı bastırır.
Sıcakta sadece su değil, ter yoluyla sinir ve kas fonksiyonlarımızı düzenleyen elektrolitleri (sodyum, potasyum, magnezyum) de kaybederiz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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