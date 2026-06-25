Kavurucu Sıcaklarda Ev Bitkilerini Ayakta Tutan Formül Belli Oldu

Haziran ayının son günlerinde ülke genelinde bastıran yaz sıcakları, sadece bizleri değil evdeki yeşil dostlarımızı da bunaltıyor. Kuruyan topraklar ve sarkan yapraklar canınızı sıkmasın; çünkü bitkilerinizi sıcak hava dalgasından korumanın, uzmanlar tarafından önerilen tek bir basit yolu var: Alttan (dipten) sulama.

Çiçek ve bitki uzmanı Lucy Hook’un paylaştığı ipuçlarıyla, kavurucu yaz sıcaklarında ev bitkilerinizi ve taze çiçeklerinizi canlı tutmanın formülünü bir araya getirdik.

İşte bu yaz mutlaka uygulamanız gereken o yöntem ve faydaları...

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