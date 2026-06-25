Kavurucu Sıcaklarda Ev Bitkilerini Ayakta Tutan Formül Belli Oldu
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Haziran ayının son günlerinde ülke genelinde bastıran yaz sıcakları, sadece bizleri değil evdeki yeşil dostlarımızı da bunaltıyor. Kuruyan topraklar ve sarkan yapraklar canınızı sıkmasın; çünkü bitkilerinizi sıcak hava dalgasından korumanın, uzmanlar tarafından önerilen tek bir basit yolu var: Alttan (dipten) sulama.
Çiçek ve bitki uzmanı Lucy Hook’un paylaştığı ipuçlarıyla, kavurucu yaz sıcaklarında ev bitkilerinizi ve taze çiçeklerinizi canlı tutmanın formülünü bir araya getirdik.
İşte bu yaz mutlaka uygulamanız gereken o yöntem ve faydaları...
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Neden Üstten Değil, Alttan Sulamalısınız?
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Bu basit işlemi evinizde uygulamak sadece birkaç dakikanızı alacak:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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