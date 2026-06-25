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Kavurucu Sıcaklarda Ev Bitkilerini Ayakta Tutan Formül Belli Oldu

Kavurucu Sıcaklarda Ev Bitkilerini Ayakta Tutan Formül Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 16:51
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Haziran ayının son günlerinde ülke genelinde bastıran yaz sıcakları, sadece bizleri değil evdeki yeşil dostlarımızı da bunaltıyor. Kuruyan topraklar ve sarkan yapraklar canınızı sıkmasın; çünkü bitkilerinizi sıcak hava dalgasından korumanın, uzmanlar tarafından önerilen tek bir basit yolu var: Alttan (dipten) sulama.

Çiçek ve bitki uzmanı Lucy Hook’un paylaştığı ipuçlarıyla, kavurucu yaz sıcaklarında ev bitkilerinizi ve taze çiçeklerinizi canlı tutmanın formülünü bir araya getirdik. 

İşte bu yaz mutlaka uygulamanız gereken o yöntem ve faydaları...

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Neden Üstten Değil, Alttan Sulamalısınız?

Neden Üstten Değil, Alttan Sulamalısınız?

1. Suyun Akıp Gitmesini Engeller

Sıcak havalarda saksı toprağı sıkışarak 'hidrofobik' hale gelebilir, yani suyu itebilir. Üstten döktüğünüz su, emilmeden kenarlardan akıp gider ve köklere ulaşmaz. Alttan sulama ise suyun saksı deliklerinden yukarı doğru çekilmesini sağlayarak toprağın her yerini eşit şekilde ıslatır. (Özellikle suya aç bitkiler için hayatidir.)

2. Kökleri Güçlendirir ve Derinleştirir

Su aşağıda olduğunda, bitki kökleri neme ulaşmak için aşağıya doğru büyümeye teşvik edilir. Bu da bitkinin genel yapısını güçlendirir. (Özellikle hızlı büyüyen bitkiler bu desteği çok sever.)

3. Yaprak Hasarını ve Çürümeyi Önler

Sıcak havalarda yapraklara su sıçraması; küf, zararlı böcekler ve çürümeye davetiye çıkarır. Alttan sulama sayesinde yapraklar kuru ve güvende kalır. 

4. Isı Şokunu Azaltır

Kavurucu bir günde sıcak toprağa doğrudan soğuk su dökmek bitki köklerini şoke edebilir. Alttan sulama, bitkinin nemi kademeli ve nazik bir şekilde almasını sağlar. (Eğrelti otları ve Peperomia gibi hassas türlerde stres yaratmaz.)

5. Tatil Dönemleri İçin İdealdir

Alttan sulanan toprak nemi daha uzun süre muhafaza eder. Bu da sıcak havalarda veya siz tatildeyken sulama aralıklarını uzatmanıza olanak tanır.

Bu basit işlemi evinizde uygulamak sadece birkaç dakikanızı alacak:

Bu basit işlemi evinizde uygulamak sadece birkaç dakikanızı alacak:

  • 1. Adım: Altında mutlaka drenaj delikleri olan saksınızı, içinde 5-7 cm su bulunan sığ bir kaseye, leğene veya lavaboya yerleştirin.

  • 2. Adım: Bitkiyi suyun içinde 15-30 dakika arasında, saksının en üstündeki toprak nemli hissedilene kadar bekletin.

  • 3. Adım: Bitkiyi sudan çıkarın. Kök çürümesini önlemek için saksı tabağında biriken fazla suyu mutlaka dökün.

  • 4. Adım: Bu işlemi ihtiyaca göre iki ila üç haftada bir tekrarlayın veya dilerseniz üstten sulama ile dönüşümlü olarak uygulayın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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