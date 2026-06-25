Yollarda Akıllı Bariyer Dönemi Başladı: Farları Gören Cihaz Otomatik Devreye Giriyor
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Avustralya’da belediyeler, bölgesel yollarda hem sürücülerin hayatını tehlikeye atan hem de binlerce yaban hayvanının ölümüne yol açan kazaları engellemek için yapay zekalı ve akıllı 'sanal çit' teknolojisini devreye soktu. Sistem, yaklaşan araçların far ışıklarını algılayarak çalışıyor.
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Dünyanın en zengin yaban hayatı popülasyonlarından birine sahip olan Avustralya, yollardaki ölümcül trafik kazalarını ve hayvan ölümlerini azaltmak için ezber bozan bir teknolojiye geçiş yapıyor.
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Teknolojiyi son benimseyen kurum Yeni Güney Galler'deki Queanbeyan-Palerang Bölge Konseyi oldu.
Sanal çitler Avustralya'nın diğer bölgelerinde şimdiden mucizeler yaratmış durumda:
Avustralya’da Dubbo, Goulburn, Gold Coast ve Adelaide gibi bölgeler hayvan çarpışmaları açısından en riskli alanlar olmaya devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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