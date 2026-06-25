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Yollarda Akıllı Bariyer Dönemi Başladı: Farları Gören Cihaz Otomatik Devreye Giriyor

Yollarda Akıllı Bariyer Dönemi Başladı: Farları Gören Cihaz Otomatik Devreye Giriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 14:06
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Avustralya’da belediyeler, bölgesel yollarda hem sürücülerin hayatını tehlikeye atan hem de binlerce yaban hayvanının ölümüne yol açan kazaları engellemek için yapay zekalı ve akıllı 'sanal çit' teknolojisini devreye soktu. Sistem, yaklaşan araçların far ışıklarını algılayarak çalışıyor.

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Dünyanın en zengin yaban hayatı popülasyonlarından birine sahip olan Avustralya, yollardaki ölümcül trafik kazalarını ve hayvan ölümlerini azaltmak için ezber bozan bir teknolojiye geçiş yapıyor.

Dünyanın en zengin yaban hayatı popülasyonlarından birine sahip olan Avustralya, yollardaki ölümcül trafik kazalarını ve hayvan ölümlerini azaltmak için ezber bozan bir teknolojiye geçiş yapıyor.

Ülke genelinde hızla yaygınlaşan ve 'sanal çit' olarak adlandırılan akıllı cihazlar, geleneksel bariyerlerin yerini alarak yolları hem sürücüler hem de hayvanlar için daha güvenli hale getiriyor.

Yol kenarındaki direklere monte edilen bu küçük akıllı cihazlar, yaklaşan araçların far ışıklarını algıladığı anda otomatik olarak aktive oluyor. Cihazlar devreye girdiğinde, yakındaki yaban hayvanlarını uyarmak ve yola çıkmalarını engellemek için insan kulağının duyamayacağı özel sesler ile mavi ve sarı LED ışık kombinasyonları yaymaya başlıyor. Böylece araç geçene kadar yol kenarında görünmez, sanal bir koruma duvarı örülüyor.

Teknolojiyi son benimseyen kurum Yeni Güney Galler'deki Queanbeyan-Palerang Bölge Konseyi oldu.

Teknolojiyi son benimseyen kurum Yeni Güney Galler'deki Queanbeyan-Palerang Bölge Konseyi oldu.

Canberra’yı güney kıyılarına bağlayan ve yoğun trafiğiyle bilinen Macs Reef Yolu üzerinde 20 bin dolarlık bir proje başlatıldı.

Wildcare kurumu tarafından sağlanan kaza verileri doğrultusunda, yaban hayvanı çarpmalarının en yoğun yaşandığı 1.2 kilometrelik kritik bölgeye, 25 metre aralıklarla karşılıklı olarak bu akıllı cihazlar yerleştirildi. 12 ay sürecek deneme süreciyle sistemin bölgedeki net başarısı ölçülecek.

Sanal çitler Avustralya'nın diğer bölgelerinde şimdiden mucizeler yaratmış durumda:

Sanal çitler Avustralya'nın diğer bölgelerinde şimdiden mucizeler yaratmış durumda:

  • Eurobodalla Bölgesi: Akıllı cihazların kurulmasının ardından kanguru ölümlerinde %90 oranında devasa bir düşüş kaydedildi.

  • Surf Coast Bölgesi: Yapılan denemelerde, kanguru ve benzeri keseli hayvanlarla yaşanan araç çarpışmaları yarı yarıya azaldı.

  • Manningham Belediyesi: 2022 yılında devlet parkı yakınındaki yüksek riskli yollara yerleştirilen 20 sanal çit, yaban hayatı için güvenli bir doğa koridoru oluşturdu.

Teknolojinin başarısını gören Canberra bölgesindeki binlerce vatandaş, yerel yollarda her yıl yüzlerce kangurunun ölmesini engellemek için bu cihazların kendi bölgelerine de kurulmasını talep eden kitlesel dilekçeler imzalamaya başladı.

Avustralya’da Dubbo, Goulburn, Gold Coast ve Adelaide gibi bölgeler hayvan çarpışmaları açısından en riskli alanlar olmaya devam ediyor.

Avustralya’da Dubbo, Goulburn, Gold Coast ve Adelaide gibi bölgeler hayvan çarpışmaları açısından en riskli alanlar olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan NRMA Sigorta Yöneticisi David Wilkes, teknolojinin önemini şu sözlerle vurguladı:

'Herhangi bir yetkilinin veya belediyenin, hayvanları yollardan uzak tutmak için önlem almasını son derece olumlu karşılıyoruz. Araçların seyrettiği yollara hayvanların girmesini engelleyebilecek, hem sürücü güvenliğini hem de yaban hayatını koruyacak her teknolojik adım memnuniyetle karşılanmalıdır.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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