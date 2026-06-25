Yollarda Akıllı Bariyer Dönemi Başladı: Farları Gören Cihaz Otomatik Devreye Giriyor

Ülke genelinde hızla yaygınlaşan ve 'sanal çit' olarak adlandırılan akıllı cihazlar, geleneksel bariyerlerin yerini alarak yolları hem sürücüler hem de hayvanlar için daha güvenli hale getiriyor.

Yol kenarındaki direklere monte edilen bu küçük akıllı cihazlar, yaklaşan araçların far ışıklarını algıladığı anda otomatik olarak aktive oluyor. Cihazlar devreye girdiğinde, yakındaki yaban hayvanlarını uyarmak ve yola çıkmalarını engellemek için insan kulağının duyamayacağı özel sesler ile mavi ve sarı LED ışık kombinasyonları yaymaya başlıyor. Böylece araç geçene kadar yol kenarında görünmez, sanal bir koruma duvarı örülüyor.