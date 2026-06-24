Süpermarket Kasiyeri Müşterinin İkramiye Çıkan Piyango Biletini Çaldı
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Olay, Florida’nın DeLand kentindeki bir Walmart Neighborhood Market şubesinde meydana geldi.
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Saatler sonra ödülü almak için asıl gerekli olan makbuzu/bileti almadığını fark eden yaşlı müşteri, hemen markete geri dönerek durumu yönetime bildirdi.
Olayın ardından bir açıklama yapan Walmart yetkilileri, Tameka Hall’un şirketle olan ilişiğinin derhal kesildiğini ve artık kurum bünyesinde çalışmadığını doğruladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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