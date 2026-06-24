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Süpermarket Kasiyeri Müşterinin İkramiye Çıkan Piyango Biletini Çaldı

Süpermarket Kasiyeri Müşterinin İkramiye Çıkan Piyango Biletini Çaldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 22:33
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ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Süpermarket zinciri Walmart’ta kasiyer olarak çalışan bir kadın, yaşlı bir müşterinin 2.700 dolarlık kazanan piyango biletini/makbuzunu çaldığı gerekçesiyle suçüstü yakalanarak tutuklandı.

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Olay, Florida’nın DeLand kentindeki bir Walmart Neighborhood Market şubesinde meydana geldi.

Olay, Florida’nın DeLand kentindeki bir Walmart Neighborhood Market şubesinde meydana geldi.

Her gün aynı şans oyunlarını düzenli olarak oynayan yaşlı bir müşteri, piyango biletine 2.700 dolar ikramiye isabet ettiğini fark ederek ödülünü tahsil etmek üzere markete gitti.

O sırada kasiyer olarak görev yapan 40 yaşındaki Tameka Hall, sistemden biletin doğruluğunu onayladı. Ancak Hall, yaşlı müşteriye bu tutarın mağazadan doğrudan ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu belirterek, parayı başka bir yerden nasıl tahsil edebileceğine dair talimatların yazılı olduğu bir belge verdi.

Saatler sonra ödülü almak için asıl gerekli olan makbuzu/bileti almadığını fark eden yaşlı müşteri, hemen markete geri dönerek durumu yönetime bildirdi.

Saatler sonra ödülü almak için asıl gerekli olan makbuzu/bileti almadığını fark eden yaşlı müşteri, hemen markete geri dönerek durumu yönetime bildirdi.

Walmart mağaza müdürünün güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle hırsızlık anı saniye saniye ortaya çıktı. Görüntülerde; kasiyer Tameka Hall’un, işlemin ardından kazanan biletin makbuzunu katlayıp, vardiyası biter bitmez üniforma yeleğinin sol cebine koyarak iş yerinden ayrıldığı net bir şekilde görüldü.

Olay yerine çağrılan Volusia İlçe Şerif Ofisi ekipleri, şüpheli kadınla marketin güvenlik odasında bir görüşme gerçekleştirdi. Suçlamaları reddeden Hall, işlem sırasında başka bir müşteri tarafından dikkatinin dağıtıldığını, bileti müdürüne teslim etmek amacıyla cebine koyduğunu ancak daha sonra bunu unuttuğunu iddia etti.

Ancak polis ekipleri eşliğinde aracına götürülen Hall'un üzerinden, yaşlı müşteriye ait kazanan piyango makbuzu çıktı.

Olayın ardından bir açıklama yapan Walmart yetkilileri, Tameka Hall’un şirketle olan ilişiğinin derhal kesildiğini ve artık kurum bünyesinde çalışmadığını doğruladı.

Olayın ardından bir açıklama yapan Walmart yetkilileri, Tameka Hall’un şirketle olan ilişiğinin derhal kesildiğini ve artık kurum bünyesinde çalışmadığını doğruladı.

Gözaltına alınan Tameka Hall, 'büyük/nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılmak üzere tutuklandı. Yaşanan bu çarpıcı olayın ardından, piyango uzmanı ve LottoExpert.net'in kurucusu Oscar Acosta oyuncuları uyardı. Acosta, bu tarz dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının önüne geçmek için kazanan bilet sahiplerinin şu 3 kurala mutlaka uyması gerektiğini belirtti:

  • Bileti satın alır almaz ya da kazandığınızı fark ettiğiniz an arkasına mutlaka imzanızı atın.

  • Biletin önlü arkalı net bir fotoğrafını telefonunuzda saklayın.

  • Hasar talebi veya tahsilat süreciyle ilgili size verilen tüm makbuz ve belgeleri güvenli bir yerde muhafaza edin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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