Süpermarket Kasiyeri Müşterinin İkramiye Çıkan Piyango Biletini Çaldı

Her gün aynı şans oyunlarını düzenli olarak oynayan yaşlı bir müşteri, piyango biletine 2.700 dolar ikramiye isabet ettiğini fark ederek ödülünü tahsil etmek üzere markete gitti.

O sırada kasiyer olarak görev yapan 40 yaşındaki Tameka Hall, sistemden biletin doğruluğunu onayladı. Ancak Hall, yaşlı müşteriye bu tutarın mağazadan doğrudan ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu belirterek, parayı başka bir yerden nasıl tahsil edebileceğine dair talimatların yazılı olduğu bir belge verdi.