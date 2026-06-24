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Çıplak Elle Asla Dokunmamanız Gereken 7 Bitki Açıklandı

Çıplak Elle Asla Dokunmamanız Gereken 7 Bitki Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 21:05
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda, yol kenarlarında ve bahçelerde geçirilen vakit artarken uzmanlar kritik bir uyarıda bulunuyor: Çıplak elle asla dokunmamanız ve kesinlikle uzak durmanız gereken ölümcül bitkiler, her gün karşımıza çıkabiliyor.

Doğada yürüyüş yapmak ya da bahçeyle ilgilenmek huzur verici bir aktivite olsa da, çevremizde sıkça rastladığımız bazı bitki türleri sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Isırgan otunun yarattığı kaşıntı ve yanma hissi herkes tarafından bilinse de, doğada çok daha agresif, kalıcı yaralar bırakan ve hatta tüketildiğinde ölümcül sonuçlar doğuran başka bitkiler de bulunuyor.

İşte doğada gezinirken veya bahçenizi düzenlerken kesinlikle mesafenizi korumanız gereken o bitkiler ve taşıdıkları tehlikeler...

Kaynak

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1. Dev Tavşancıl Otu (Giant Hogweed)

1. Dev Tavşancıl Otu (Giant Hogweed)

Beyaz, şemsiye benzeri çiçek salkımlarıyla oldukça estetik görünen bu bitki, olgunlaştığında 5 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. Özellikle yaz aylarında taşıdığı yüksek kimyasallar nedeniyle cildi güneşe karşı aşırı hassas hale getiriyor. Bu bitkiye kazara dokunmak; ciltte ciddi yanıklara, su toplamasına ve kalıcı derin izlere yol açabiliyor.

2. Adi Tavşancıl Otu (Common Hogweed)

2. Adi Tavşancıl Otu (Common Hogweed)

Dev tavşancıl otunun daha küçük bir akrabası olan bu tür, genellikle çayırlarda, yol kenarlarında ve çit diplerinde büyüyor. Boyu 1 ila 2,5 metre arasında değişen bu bitki, arılar ve polenleyiciler için harika bir kaynak olsa da insan teni için tam bir kabus. Tıpkı dev kuzeni gibi, özsuyu ciltle temas edip güneş ışığı gördüğünde ciddi kimyasal yanıklara neden oluyor. Evcil hayvanlar için de son derece toksiktir; bu bitkiyle uğraşırken mutlaka kalın eldivenler giyilmelidir.

3. Baldıran Otu (Poison Hemlock)

3. Baldıran Otu (Poison Hemlock)

Nemli bölgelerde ve yol kenarlarında sıkça boy gösteren baldıran otu, doğadaki en ölümcül zehirlerden birini barındırıyor. Gövdesindeki kırmızımsı-mor lekeler ve kendine has fare benzeri kokusuyla ayırt edilebilen bu bitki, kesinlikle ağza alınmamalıdır. Yanlışlıkla tüketilmesi durumunda, kasları yavaşça felç ederek nefes darlığına ve nihayetinde boğularak ölüme yol açar.

4. Yaban Yasemini (Bittersweet Nightshade)

4. Yaban Yasemini (Bittersweet Nightshade)

Mor çiçekleri ve ortasındaki parlak sarı polenleriyle oldukça güzel görünen bu bitki, daha sonra yeşilden kırmızıya dönen çekici meyveler verir. Ancak bu güzellik aldatıcıdır. Bitkinin meyveleri veya yaprakları tüketildiğinde, yüksek toksisite oranı nedeniyle çok şiddetli mide-bağırsak hastalıklarına ve zehirlenmelere yol açar.

5. Şahane Avrat Otu (Deadly Nightshade)

5. Şahane Avrat Otu (Deadly Nightshade)

Bu bitkinin her parçası yüksek derecede zehirlidir, ancak özellikle siyah ve parlak meyveleri en tehlikeli kısmıdır. Ormanlık alanlarda, patika kenarlarında ve çalılıklarda yetişen bu bitkinin meyveleri, yenilebilir yaban mersini ile karıştırılabildiği için büyük risk taşır. Çan şeklindeki mor-yeşil çiçekleri ve oval yaprakları vardır; kesinlikle uzak durulmalıdır.

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6. Tatula / Boru Otu (Thorn Apple)

6. Tatula / Boru Otu (Thorn Apple)

Sıcak yaz aylarında çok hızlı büyüyen ve 1,5 metreye kadar ulaşabilen tatula, dalgalı ve sivri kenarlı egzotik yapraklarıyla dikkat çeker. Temmuz ve ekim ayları arasında beyaz veya açık mor renkli huni şeklinde çiçekler açar. En belirgin özelliği ise üzeri tamamen dikenli olan büyük tohum kapsülleridir. Bütün parçaları aşırı derecede zehirlidir ve tüketilmesi ölümcül sonuçlar doğurabilir.

7. Isırgan Otu (Stinging Nettle)

7. Isırgan Otu (Stinging Nettle)

Listedeki diğer bitkiler kadar ölümcül olmasa da doğada en sık temas edilen ve can yakan türlerden biridir. Yapraklarındaki gözle görülmeyen küçük tüyler, cilde temas ettiği an asit salgılayarak saatler süren şiddetli bir kaşıntı, kızarıklık ve yanma hissine neden olur.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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