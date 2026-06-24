Çıplak Elle Asla Dokunmamanız Gereken 7 Bitki Açıklandı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda, yol kenarlarında ve bahçelerde geçirilen vakit artarken uzmanlar kritik bir uyarıda bulunuyor: Çıplak elle asla dokunmamanız ve kesinlikle uzak durmanız gereken ölümcül bitkiler, her gün karşımıza çıkabiliyor.

Doğada yürüyüş yapmak ya da bahçeyle ilgilenmek huzur verici bir aktivite olsa da, çevremizde sıkça rastladığımız bazı bitki türleri sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Isırgan otunun yarattığı kaşıntı ve yanma hissi herkes tarafından bilinse de, doğada çok daha agresif, kalıcı yaralar bırakan ve hatta tüketildiğinde ölümcül sonuçlar doğuran başka bitkiler de bulunuyor.

İşte doğada gezinirken veya bahçenizi düzenlerken kesinlikle mesafenizi korumanız gereken o bitkiler ve taşıdıkları tehlikeler...

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