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80 Yıldır Gömülüydü: İnşaat Çalışmaları Sırasında Tesadüfen Bulundu

80 Yıldır Gömülüydü: İnşaat Çalışmaları Sırasında Tesadüfen Bulundu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 19:15
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Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısındaki Nordholz Deniz Hava Üssü’nde yürütülen genişletme ve modernizasyon çalışmaları sırasında, dünya tarihini heyecanlandıran sansasyonel bir keşfe imza atıldı. İnşaat işçileri, tarama yaptıkları esnada kumların arasından paslı bir metal parçası fark etti. İlk başta eski bir su borusu olduğu düşünülen şeyin etrafı kazıldıkça, altından İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, neredeyse tamamen sağlam bir savaş zırhlısı çıktı!

Yaklaşık 80 yıldır kuru kum tabakasının altında adeta bir zaman kapsülündeymiş gibi saklı kalan 29 tonluk StuG III (Sturmgeschütz III) tipi Alman taarruz topu, askeri tarihçileri bile şaşkına çeviren detaylarla gün yüzüne çıktı.

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Uzmanlar, bu keşfi "olağanüstü ve tarihsel açıdan benzersiz" olarak nitelendiriyor.

Uzmanlar, bu keşfi "olağanüstü ve tarihsel açıdan benzersiz" olarak nitelendiriyor.

Aracın nemli Kuzey Denizi iklimine rağmen kuru kum tabakasının altında kalması, onun paslanmasını önleyerek mükemmel bir şekilde korunmasını sağladı.

Tankın Üzerindeki Ürkütücü Detaylar:

  • Aracın üzerindeki İkinci Dünya Savaşı dönemine ait orijinal askeri kamuflaj boyası, ilk günkü tonlarını büyük ölçüde koruyor.

  • En dikkat çekici detay ise aracın namlusunda yer alıyor. Namlunun üzerinde, bu zırhlının savaş sırasında 'imha ettiği 17 düşman tankını' simgeleyen beyaz çizgiler hala net bir şekilde seçilebiliyor.

Kültürel Miras Koruma Dairesi'nde görevli Devlet Arkeoloğu Dr. Henning Haßmann, buluntunun önemini şu sözlerle açıklıyor:

Kültürel Miras Koruma Dairesi'nde görevli Devlet Arkeoloğu Dr. Henning Haßmann, buluntunun önemini şu sözlerle açıklıyor:

'Bu araç, Kuzeybatı Almanya'da savaşın son günlerini anlatıyor. O döneme ait çok az yazılı kayıt var. Çevrede savaş biterken, bu bölgede çarpışmalar daha da şiddetlendi. Müttefik birlikleri savaştan sonra bu tür savaş enkazlarını doğrudan olay yerinde toprağa gömerek imha ediyordu.'

Nisan 1945'e kadar yaklaşık 9.300 adet üretilen ve dönemin en önemli tank imha araçlarından biri olan StuG III, seksen yıl sonra tamamen tesadüf eseri bir iş makinesinin kepçesine takılarak tarihin tozlu sayfalarından geri döndü.

Alman Silahlı Kuvvetleri, Patlayıcı Madde İmha Servisi’nin de desteğiyle tankı güvenli bir şekilde topraktan çıkardı.

Alman Silahlı Kuvvetleri, Patlayıcı Madde İmha Servisi’nin de desteğiyle tankı güvenli bir şekilde topraktan çıkardı.

Devasa zırhlının ağustos ayında Münster’e nakledilmesi ve burada özel koruma/restorasyon işlemlerine tabi tutulması planlanıyor.

Her ne kadar ilk günkü gibi sağlam görünse de aracın tamamen restore edilip halka sunulacak hale getirilmesinin birkaç yıl süreceği belirtildi. Çalışmalar bittiğinde bu efsanevi savaş zırhlısı, Dresden'deki Bundeswehr Askeri Tarih Müzesi'nde kendisi için ayrılan özel yerde sergilenmeye başlanacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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