80 Yıldır Gömülüydü: İnşaat Çalışmaları Sırasında Tesadüfen Bulundu

Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısındaki Nordholz Deniz Hava Üssü’nde yürütülen genişletme ve modernizasyon çalışmaları sırasında, dünya tarihini heyecanlandıran sansasyonel bir keşfe imza atıldı. İnşaat işçileri, tarama yaptıkları esnada kumların arasından paslı bir metal parçası fark etti. İlk başta eski bir su borusu olduğu düşünülen şeyin etrafı kazıldıkça, altından İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, neredeyse tamamen sağlam bir savaş zırhlısı çıktı!

Yaklaşık 80 yıldır kuru kum tabakasının altında adeta bir zaman kapsülündeymiş gibi saklı kalan 29 tonluk StuG III (Sturmgeschütz III) tipi Alman taarruz topu, askeri tarihçileri bile şaşkına çeviren detaylarla gün yüzüne çıktı.

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