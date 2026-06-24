80 Yıldır Gömülüydü: İnşaat Çalışmaları Sırasında Tesadüfen Bulundu
Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısındaki Nordholz Deniz Hava Üssü’nde yürütülen genişletme ve modernizasyon çalışmaları sırasında, dünya tarihini heyecanlandıran sansasyonel bir keşfe imza atıldı. İnşaat işçileri, tarama yaptıkları esnada kumların arasından paslı bir metal parçası fark etti. İlk başta eski bir su borusu olduğu düşünülen şeyin etrafı kazıldıkça, altından İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, neredeyse tamamen sağlam bir savaş zırhlısı çıktı!
Yaklaşık 80 yıldır kuru kum tabakasının altında adeta bir zaman kapsülündeymiş gibi saklı kalan 29 tonluk StuG III (Sturmgeschütz III) tipi Alman taarruz topu, askeri tarihçileri bile şaşkına çeviren detaylarla gün yüzüne çıktı.
Uzmanlar, bu keşfi "olağanüstü ve tarihsel açıdan benzersiz" olarak nitelendiriyor.
Kültürel Miras Koruma Dairesi'nde görevli Devlet Arkeoloğu Dr. Henning Haßmann, buluntunun önemini şu sözlerle açıklıyor:
Alman Silahlı Kuvvetleri, Patlayıcı Madde İmha Servisi’nin de desteğiyle tankı güvenli bir şekilde topraktan çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın