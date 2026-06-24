Dibine 1 Avuç Bırakmak Yetiyor, Sarımsaklar 6 Ay Boyunca Taze Kalıyor
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Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, yemeklerin lezzet sırrı sarımsak, doğru saklanmadığında hızla kuruyor, içi boşalıyor ya da filizlenerek lezzetini kaybediyor. Birçok kişi sarımsağı buzdolabına koyarak çözüm arasa da bu yöntem aslında süreci daha da hızlandırıyor. Ancak gastronomi dünyasında kulaktan kulağa yayılan öyle bir yöntem var ki, sarımsağı tam 6 aya kadar ilk günkü tazeliğinde koruyor. Sırrı ise son derece basit: Çiğ pirinç! Doğal bir nem emici olan kuru, pişmemiş pirinç, sarımsağın solunumunu kısıtlayarak çimlenmesini engelliyor ve tamamen kuru, düşük oksijenli bir ortam oluşturuyor.
İşte sarımsakların ömrünü uzatan o mucizevi saklama yöntemi...
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Sarımsaklarınızı ziyan olmaktan kurtaracak bu pratik yöntemi evinizde uygulamak için sadece birkaç dakikaya ihtiyacınız var:
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Yöntemin tam performans göstermesi ve sarımsakların çürümemesi için şu kritik detaylara dikkat etmek gerekiyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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