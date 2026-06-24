Dibine 1 Avuç Bırakmak Yetiyor, Sarımsaklar 6 Ay Boyunca Taze Kalıyor

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, yemeklerin lezzet sırrı sarımsak, doğru saklanmadığında hızla kuruyor, içi boşalıyor ya da filizlenerek lezzetini kaybediyor. Birçok kişi sarımsağı buzdolabına koyarak çözüm arasa da bu yöntem aslında süreci daha da hızlandırıyor. Ancak gastronomi dünyasında kulaktan kulağa yayılan öyle bir yöntem var ki, sarımsağı tam 6 aya kadar ilk günkü tazeliğinde koruyor. Sırrı ise son derece basit: Çiğ pirinç! Doğal bir nem emici olan kuru, pişmemiş pirinç, sarımsağın solunumunu kısıtlayarak çimlenmesini engelliyor ve tamamen kuru, düşük oksijenli bir ortam oluşturuyor.

İşte sarımsakların ömrünü uzatan o mucizevi saklama yöntemi...