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Dibine 1 Avuç Bırakmak Yetiyor, Sarımsaklar 6 Ay Boyunca Taze Kalıyor

Dibine 1 Avuç Bırakmak Yetiyor, Sarımsaklar 6 Ay Boyunca Taze Kalıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 17:03
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Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, yemeklerin lezzet sırrı sarımsak, doğru saklanmadığında hızla kuruyor, içi boşalıyor ya da filizlenerek lezzetini kaybediyor. Birçok kişi sarımsağı buzdolabına koyarak çözüm arasa da bu yöntem aslında süreci daha da hızlandırıyor. Ancak gastronomi dünyasında kulaktan kulağa yayılan öyle bir yöntem var ki, sarımsağı tam 6 aya kadar ilk günkü tazeliğinde koruyor. Sırrı ise son derece basit: Çiğ pirinç! Doğal bir nem emici olan kuru, pişmemiş pirinç, sarımsağın solunumunu kısıtlayarak çimlenmesini engelliyor ve tamamen kuru, düşük oksijenli bir ortam oluşturuyor. 

İşte sarımsakların ömrünü uzatan o mucizevi saklama yöntemi...

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Sarımsaklarınızı ziyan olmaktan kurtaracak bu pratik yöntemi evinizde uygulamak için sadece birkaç dakikaya ihtiyacınız var:

Sarımsaklarınızı ziyan olmaktan kurtaracak bu pratik yöntemi evinizde uygulamak için sadece birkaç dakikaya ihtiyacınız var:

  • Sıkıca kapanan kapağı olan temiz bir cam kavanoz veya plastik saklama kabı hazırlayın.

  • Kabın dibine 1-2 avuç çiğ, pişmemiş pirinç dökün.

  • Pirinç tabakasının üzerine doğrudan temas etmemesi için bir kat kağıt havlu veya ince, nefes alabilen bir bez yerleştirin.

  • Kabukları soyulmamış, bütün haldeki sarımsak başlarını kağıt havlunun üzerine dizin. Sarımsakların dışındaki o kağıt benzeri sıkı kabukların kalması önemlidir; çünkü bu kabuklar su kaybını önler.

  • Kabın kapağını hava ve fazla nem girişini tamamen engelleyecek şekilde sıkıca kapatın.

Yöntemin tam performans göstermesi ve sarımsakların çürümemesi için şu kritik detaylara dikkat etmek gerekiyor:

Yöntemin tam performans göstermesi ve sarımsakların çürümemesi için şu kritik detaylara dikkat etmek gerekiyor:

  • Sarımsak oda sıcaklığını sever. Soğuk ortamlar sarımsak başını 'şaşırtır' ve dolaptan çıkarıldığı an hızla filizlenmesine yol açar.

  • Hazırladığınız saklama kabını kiler arkası veya karanlık bir dolap içi gibi serin, karanlık ve nem almayan bir yerde muhafaza edin. Güneş ışığından uzak tutun.

  • Sarımsakları pazardan aldığınız plastik poşetlerde saklamak nemi hapsettiği için küflenmeye ve çürümeye davetiye çıkarır.

Mutfakta israfın önüne geçen ve bütçenizi koruyan bu pirinç yöntemi sayesinde, artık her yemekte elinizin altında taptaze, içi dolu ve aroması bozulmamış sarımsaklar bulacaksınız!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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