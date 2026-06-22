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Köpeğiniz Sizi Dinlerken Başını Eğiyorsa Sebebi Sandığınızdan Farklı

Köpeğiniz Sizi Dinlerken Başını Eğiyorsa Sebebi Sandığınızdan Farklı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 17:49
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Köpeğinizle konuşurken başını yana yatırması, muhtemelen sizin için dünyanın en tatlı anlarından biridir. Ama bu hareket salt bir sevimlilik gösterisi değildir; arkasında gerçek ve araştırmalarla desteklenmiş bilimsel mekanizmalar yatmaktadır. Köpeklerin neden bu karakteristik hareketi yaptığı, son on yılda hayvan bilişi araştırmacılarının masasına oturmuş ve ortaya oldukça ilginç bulgular çıkmıştır.

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Kafa Eğme Sesi Daha İyi Duymakla mı İlgili?

Kafa Eğme Sesi Daha İyi Duymakla mı İlgili?

En yaygın açıklamalardan biri işitsel ipuçlarıyla ilgilidir. Köpeklerin kulakları, insan kulaklarından farklı bir anatomiye sahiptir; özellikle sarkık kulaklı ırklarda ses dalgalarının dış kulak kanalına girişi değişkendir. Başı yana eğmek, kulak kepçesinin yönünü hafifçe ayarlayarak sesin daha net algılanmasını sağlayabilir. Köpekler, özellikle sahibinin sesindeki duygusal tonları ve belirli kelimeleri yakalamaya çalışırken bu hareketi sıklaştırır. Bunu, bir radyo antenini en iyi sinyali almak için döndürmek gibi düşünebilirsiniz.

Görsel Engeli Aşma Teorisi Ne Diyor?

Görsel Engeli Aşma Teorisi Ne Diyor?

Emory Üniversitesi'nden nörobiyolog Gregory Berns, köpeklerin yüz ifadelerini yorumlama yeteneğini araştıran çalışmalarında dikkat çekici bir nokta ortaya koydu: Köpeklerin uzun burunları, konuşan bir insanın alt yüzünü görmelerini fiziksel olarak engelleyebilir. Yana eğilen bir kafa, bu engeli azaltır ve köpeğin ağız, çene ve yüzün alt kısmındaki ifadelere daha iyi bakış açısı kazanmasını sağlar. Bu teori, kısa ve basık yüzlü ırklarda (buldoglar, mopslar gibi) kafa eğme davranışının daha seyrek görülmesiyle de uyum içindedir; zira bu ırklarda burun uzunluğu görüşü pek engellemez.

Duygusal Zekânın Bir Göstergesi mi?

Duygusal Zekânın Bir Göstergesi mi?

2021 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, eğitimde üstün başarı gösteren, yani oyuncaklarını isimlerine göre tanıyabilen bireylerin sıradan köpeklere kıyasla çok daha sık kafa eğme davranışı sergilediğini buldu. Bu bulgular, hareketin yalnızca işitsel bir düzeltme değil, aynı zamanda zihinsel işlem yükünün bir dışavurumu olabileceğine işaret ediyor: Köpek sizi anlamaya aktif olarak çalışırken bu hareketi yapıyor olabilir. Tıpkı insanların düşünürken kaşlarını çatması gibi.

Sosyal Pekiştirme Etkisi Var mı?

Sosyal Pekiştirme Etkisi Var mı?

Bir başka açıklama ise tamamen sosyal boyuttadır. Köpekler, kafa eğdiklerinde insanların onlara olumlu tepki verdiğini öğrenirler. Bu olumlu pekiştirme, davranışın sıklaşmasına katkıda bulunuyor olabilir. Yani köpek, kısmen farkında olmadan, insanları mutlu ettiğini keşfettiği bir hareketi tekrar ediyor olabilir. Bu yorum, köpeklerin sosyal hafıza ve geri bildirim döngülerini kullanma kapasitesiyle örtüşmektedir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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