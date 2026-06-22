Köpeğiniz Sizi Dinlerken Başını Eğiyorsa Sebebi Sandığınızdan Farklı
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Köpeğinizle konuşurken başını yana yatırması, muhtemelen sizin için dünyanın en tatlı anlarından biridir. Ama bu hareket salt bir sevimlilik gösterisi değildir; arkasında gerçek ve araştırmalarla desteklenmiş bilimsel mekanizmalar yatmaktadır. Köpeklerin neden bu karakteristik hareketi yaptığı, son on yılda hayvan bilişi araştırmacılarının masasına oturmuş ve ortaya oldukça ilginç bulgular çıkmıştır.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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