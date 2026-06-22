Köpeğiniz Sizi Dinlerken Başını Eğiyorsa Sebebi Sandığınızdan Farklı

Emory Üniversitesi'nden nörobiyolog Gregory Berns, köpeklerin yüz ifadelerini yorumlama yeteneğini araştıran çalışmalarında dikkat çekici bir nokta ortaya koydu: Köpeklerin uzun burunları, konuşan bir insanın alt yüzünü görmelerini fiziksel olarak engelleyebilir. Yana eğilen bir kafa, bu engeli azaltır ve köpeğin ağız, çene ve yüzün alt kısmındaki ifadelere daha iyi bakış açısı kazanmasını sağlar. Bu teori, kısa ve basık yüzlü ırklarda (buldoglar, mopslar gibi) kafa eğme davranışının daha seyrek görülmesiyle de uyum içindedir; zira bu ırklarda burun uzunluğu görüşü pek engellemez.