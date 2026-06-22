Kullanılmış Bebek Bezlerinden Yol Yapıyorlar
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Hikaye, Güney Galler’deki Carmarthenshire’da bulunan bir çöplükte başlıyor.
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Kullanılmış bebek bezlerinin asfalta dönüşme yolculuğu titiz bir lojistik ve mühendislik süreci gerektiriyor:
Projenin ilk uygulama sonuçları hem çevresel hem de teknik açıdan büyük bir başarıya işaret ediyor:
NappiCycle, 2020 yılında sürdürülebilir çocuk ürünleri markası ile ortaklık kurarak projenin Birleşik Krallık genelinde test edilip genişlemesini sağladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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