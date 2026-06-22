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Kullanılmış Bebek Bezlerinden Yol Yapıyorlar

Kullanılmış Bebek Bezlerinden Yol Yapıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 16:16
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Galler’de atık yönetimi konusunda ezber bozan yenilikçi bir proje hayata geçirildi. Her yıl milyonlarca adet çöpe atılan ve doğada ayrışması 500 yılı bulan tek kullanımlık bebek bezleri, geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde artık yol yapımında hammadde olarak kullanılıyor.

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Hikaye, Güney Galler’deki Carmarthenshire’da bulunan bir çöplükte başlıyor.

Hikaye, Güney Galler’deki Carmarthenshire’da bulunan bir çöplükte başlıyor.

Kamyonların her gün tonlarca bebek bezini boşalttığını gören çöp depolama alanı yöneticisi Rob Poyer, bu atıkları değerlendirmenin bir yolu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Plastik, lif ve süper emici polimerlerin birleşiminden oluşan tek kullanımlık bebek bezleri, geri dönüştürülmesi en zor atık ürünlerin başında geliyor. Sadece Galler'de her yıl yaklaşık 140 milyon adet bebek bezi çöpe gidiyor, yakıldıklarında ise zehirli emisyonlar üretiyor. Bu çevresel kabusa son vermek isteyen Poyer, 10 yılı aşkın bir araştırmanın ardından NappiCycle şirketini kurarak tonlarca bez için yeni bir kullanım alanı buldu: Yollar.

Kullanılmış bebek bezlerinin asfalta dönüşme yolculuğu titiz bir lojistik ve mühendislik süreci gerektiriyor:

Kullanılmış bebek bezlerinin asfalta dönüşme yolculuğu titiz bir lojistik ve mühendislik süreci gerektiriyor:

  • Kreşler, hastaneler ve evlerdeki bebek bezleri, normal çöplere karışmaması için özel kaplarda ayrıştırılıyor.

  • Fabrikaya taşınan bezler sıkı bir sterilizasyon işleminden geçiriliyor. Bu adım, tüm kötü kokuları tamamen ortadan kaldırıyor.

  • Malzemeler ayrıştırıldıktan sonra plastik ve polimer kısımlar seçiliyor, parçalanıyor ve küçük peletler haline getiriliyor.

  • Elde edilen malzeme, önceden belirlenen miktarlarda tartılarak asfaltla karıştırılmaya hazır hale getiriliyor.

Projenin ilk uygulama sonuçları hem çevresel hem de teknik açıdan büyük bir başarıya işaret ediyor:

Projenin ilk uygulama sonuçları hem çevresel hem de teknik açıdan büyük bir başarıya işaret ediyor:

  • 107.000 Adet Bez Çöpten Kurtarıldı: Pilot uygulamada, bezlerden geri kazanılan 4,3 ton lif, 2,3 kilometrelik bir yolun yüzeyini yenilemek için kullanıldı.

  • Her Kilometrede 46.000 Bez: Bu oran, asfaltlanan yolun her bir kilometresi için yaklaşık 46.000 bebek bezinin doğaya zarar vermesinin engellenmesi anlamına geliyor.

  • Karbon Ayak İzinde Azalma: Geleneksel asfalt hammaddelerinin yerini geri dönüştürülmüş bileşenlerin almasıyla, çevreye yüksek etkisi olan kaynakların işlenmesi önleniyor.

Mühendislik Avantajı: Yapılan testler, bebek bezi katkılı bu yeni malzemenin geleneksel asfalta kıyasla iki kat daha fazla dayanıklılık sunabildiğini gösterdi. Bu durum karayollarının ömrünü uzatırken, bakım ihtiyacını azaltarak kamu bütçesine doğrudan tasarruf sağlıyor. Üstelik yolları kullanan sürücüler sürüş konforunda hiçbir fark hissetmedi.

NappiCycle, 2020 yılında sürdürülebilir çocuk ürünleri markası ile ortaklık kurarak projenin Birleşik Krallık genelinde test edilip genişlemesini sağladı.

NappiCycle, 2020 yılında sürdürülebilir çocuk ürünleri markası ile ortaklık kurarak projenin Birleşik Krallık genelinde test edilip genişlemesini sağladı.

Galler hükümetinin döngüsel ekonomiyi teşvik eden katı atık hedefleri de bu öncü girişime mükemmel bir laboratuvar ortamı sundu.

Bugüne kadar yarım milyon bebek bezini geri dönüştüren şirket yerel inovasyon ve sürdürülebilirlik ödüllerinin de sahibi oldu.

Teknolojiyi Galler'in ötesine taşımak; büyük ölçekli toplama altyapıları kurulmasını ve farklı atık sistemlerine uyum sağlanmasını gerektiriyor. Hammadde ise oldukça bol: Sadece Birleşik Krallık'ta her yıl 3 milyar bebek bezi çöpe atılıyor. Bu modelin küresel ölçekte uygulanması, binlerce kilometrelik sürdürülebilir yol inşa edilmesi anlamına geliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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