Kullanılmış Bebek Bezlerinden Yol Yapıyorlar

Galler hükümetinin döngüsel ekonomiyi teşvik eden katı atık hedefleri de bu öncü girişime mükemmel bir laboratuvar ortamı sundu.

Bugüne kadar yarım milyon bebek bezini geri dönüştüren şirket yerel inovasyon ve sürdürülebilirlik ödüllerinin de sahibi oldu.

Teknolojiyi Galler'in ötesine taşımak; büyük ölçekli toplama altyapıları kurulmasını ve farklı atık sistemlerine uyum sağlanmasını gerektiriyor. Hammadde ise oldukça bol: Sadece Birleşik Krallık'ta her yıl 3 milyar bebek bezi çöpe atılıyor. Bu modelin küresel ölçekte uygulanması, binlerce kilometrelik sürdürülebilir yol inşa edilmesi anlamına geliyor.